Обычный предмет из кухонного шкафа способен справиться с проблемой многих водителей, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Профессиональный ремонт стоит немало, поэтому разобраться с этим можно самостоятельно.

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Как избежать царапин с автомобиля?

Уменьшить поверхностные царапины может может использование уксуса и алюминиевой фольги. Это простое средство действительно способно улучшить внешний вид автомобиля, хотя фольга может и отпугивать.

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Для начала царапину нужно обработать мыльной водой, чтобы вывести всю грязь. Далее вытрите все увлажненной тряпкой и протрите полотенцем. Отрежьте кусочек фольги в том размере, которым придется покрыть поцарапанный участок и окуните в уксус так, чтобы она была полностью пропитана.



Царапины с авто легко убрать / Фото Pexels

Легонько потрите фольгой царапину небольшими круговыми движениями до тех пор, пока не увидите желаемый результат. Дело в том, что кислый уксус высвобождает ионы алюминия, а фольга действует как мягкий абразив. Все это вместе отлично отполировывает поверхностную царапину и совсем не повреждает окружающее лакокрасочное покрытие.

Водители также от царапин применяют зубную пасту с абразивными частицами, которую наносят на мягкую ткань и круговыми движениями втирают в царапину. Кроме того, есть специальные полироли для автомобилей, которые способны вывести мелкие царапины. Нужно только нанести полироль на поврежденный участок и отполировать мягкой тканью.