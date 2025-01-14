Навіщо в телефоні режим "польоту": усі плюси, про які ви не здогадувалися

Ми звикли ставити режим "польоту" в телефоні в особливих випадках – у літаку чи тоді, коли не хочемо, щоб нас ніхто не турбував ні дзвінками, ні повідомленнями. Однак ця функція має набагато більше переваг, ніж ми думаємо.

Режим "польоту", який був придуманий для активації під час перельотів, може стати у нагоді в повсякденному житті, пише 24 Канал.

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Функція режиму "польоту" автоматично робить неактивними всі радіопередавачі на телефоні, тож моментально відключає стільниковий зв’язок, Wi-Fi, Bluetooth та GPS. З увімкненим режимом "польоту" не можна ні дзвонити, ні писати в мережі, не вийде надіслати смс чи зайти в інтернет.

Про ці базові речі більшість з нас знають, та які ж ще переваги має цей режим в телефоні чи на планшеті?

Переваги функції режим "польоту"

Увімкнений режим "польоту" здатен зекономити заряд батареї. Це стається завдяки тому, що відключення мережевих функцій дозволяє зберегти енергоспоживання.

Вмикати режим корисно в тих випадках, коли малий відсоток зарядки, а поруч немає зарядки чи якогось найближчого місця для заряджання. Цим режимом можна активно користуватися в горах, коли павербанк вже перестав працювати.

Режим "польоту" покращує зв’язок. Якщо під час розмови мережа погана, то спробуйте лише увімкнути й вимкнути функцію на кілька секунд, щоб повністю не перевантажувати пристрій. Через деякий час доступ до 4G відновиться, а мережа здатна справді стати якіснішою.



Режим "польоту" має безліч переваг / Фото Pexels

Про це знає меншість людей, але режим "польоту" пришвидшує процес заряджання телефону. Вимкнення всіх сигналів прискорює заряджання телефона в рази. Так варто робити, коли ви поспішаєте, а часу на заряджання обмаль.

Та найголовніша функція режиму "польоту" полягає в тому, щоб вас ніхто не турбував. Тому вимикайте його кожного разу, коли перебуваєте на важливих зустрічах чи переговорах.