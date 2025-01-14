Зачем в телефоне режим "полета": все плюсы, о которых вы не догадывались

Мы привыкли ставить режим "полета" в телефоне в особых случаях – в самолете или тогда, когда не хотим, чтобы нас никто не беспокоил ни звонками, ни сообщениями. Однако эта функция имеет гораздо больше преимуществ, чем мы думаем.

Режим "полета", который был придуман для активации во время перелетов, может пригодиться в повседневной жизни, пишет 24 Канал.

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Функция режима "полета" автоматически делает неактивными все радиопередатчики на телефоне, поэтому моментально отключает сотовую связь, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. С включенным режимом "полета" нельзя ни звонить, ни писать в сети, не получится отправить смс или зайти в интернет.

Об этих базовых вещах большинство из нас знают, и какие же еще преимущества имеет этот режим в телефоне или на планшете?

Преимущества функции режим "полета"

Включенный режим "полета" способен сэкономить заряд батареи. Это происходит благодаря тому, что отключение сетевых функций позволяет сохранить энергопотребление.

Включать режим полезно в тех случаях, когда малый процент зарядки, а рядом нет зарядки или какого-то ближайшего места для подзарядки. Этим режимом можно активно пользоваться в горах, когда павербанк уже перестал работать.

Режим "полета" улучшает связь. Если во время разговора сеть плохая, то попробуйте только включить и выключить функцию на несколько секунд, чтобы полностью не перегружать устройство. Через некоторое время доступ к 4G восстановится, а сеть способна действительно стать качественной.



Режим "полета" имеет множество преимуществ / Фото Pexels

Об этом знает меньшинство людей, но режим "полета" ускоряет процесс зарядки телефона. Отключение всех сигналов ускоряет зарядку телефона в разы. Так стоит делать, когда вы спешите, а времени на зарядку мало.

Но самая главная функция режима "полета" заключается в том, чтобы вас никто не беспокоил. Поэтому выключайте его каждый раз, когда находитесь на важных встречах или переговорах.