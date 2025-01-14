Если вы планируете проводить тщательную уборку в доме, для этого совсем необязательно покупать много различных средств для чистки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Вполне достаточно будет и обычного лимона, что можно найти на полке холодильника.

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Разделочные доски

Лимоны – это отличный вариант для чистки разделочных досок. Вы можете использовать лимон для того, чтобы удалить пятна с досок и дезинфицировать их. Если же вы хотите действительно хорошо очистить дерево или пластик, перед натиранием нужно добавить еще немного соли.

И имейте в виду, что крупная соль действует лучше, чем мелкая и йодированная, которая используется для приправления пищи.

Краны

Лимонный сок может невероятно быстро справиться с неприятными пятнами от жесткой воды, которые появляются на смесителях и душевых лейках. Сначала нужно выжать сок лимона и залить его в бутылку с пульверизатором. После этого забрызгайте смесители, оставьте на несколько минут и смойте.



Кран можно помыть лимоном / Фото Pexels

Раковины

Для качественной очистки раковин в ванной и на кухне вам нужно смешать соль и лимонный сок. Но когда речь идет об очистке нержавеющей стали, соль лучше не брать – она может оставить неприятные царапины на материале.

Микроволновая печь

Вы и не догадывались, сколько на самом деле грязи может скрываться в вашей микроволновой печи, ведь весь жир скрыт за закрытой дверцей, и беспорядок можно игнорировать достаточно долго.

Но справиться с грязью без лишних усилий можно очень просто с помощью лимона. Просто наполните миску водой и добавьте несколько ломтиков лимона. Грейте в микроволновке в течение нескольких минут – тепло ослабит грязь, и его будет очень легко удалить. Если вы действительно хотите продезинфицировать свой прибор, добавьте в воду уксус.

Кастрюли и сковородки

Убрать грязь с кастрюль может быть сложно, но точно не невозможно – и для этого стоит воспользоваться лимоном. Если на них остался также нагар, можно добавить немного соли или даже пищевой соды, а после этого залить все соком и качественно потереть.