Чимало городників знають, що кріп – це не тільки смачна та поживна зелень, але й незамінний помічник у багатьох проблемах, що спіткають дачників під час сезону. І всього один лайфхак з розсипанням кропу по городу може значно спростити вам життя.

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Чим кріп корисний на городі

Деякі садівники скаржаться, що кріп погано росте, тому думають, як би висадити його так, щоб він зійшов швидко, а після цього ще довго радував урожаєм. І ця культура насправді надзвичайно невибаглива, тож під неї навіть не обов'язково відводити спеціальні грядки на городі.

Ви можете довільно розсипати насіння кропу на ділянці, і не переймайтеся – у такий спосіб зелень виросте соковитою та великою – вона нічим не відрізнятиметься від тої, над якою ви будете труситися половину літа.

Окрім того, якщо ви вже вирішили використати спосіб хаотичного розсипання зерен кропу, він буде корисний і в ще одному аспекті. Виявляється, ця культура може захищати інші рослини від шкідників, хвороб та небажаних бур'янів. Дуже давно відомо, що кріп виділяє певні речовини, які заважають розвиватися поряд небажаним рослинам.



Кріп можна дуже легко виростити / Фото Pexels

Тож просте розсипання кропу по грядках позбавить вас багатогодинного просапування городу, а також забезпечить надійний захист проти деяких комах, що псують рослини.

Але навіть це ще не остання причина висаджувати кріп. Він також є надзвичайно корисним для ґрунту та може збагачувати його та розпушувати через своє дуже потужне коріння. У землі з'являться нові мікро- та макроелементи, і тоді на ній краще ростимуть і усі інші ваші рослини.