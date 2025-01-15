Навіщо в шафу ставити мило: цим лайфхаком користуються в дорогих готелях

Мило є звичайним засобом для підтримки гігієни, однак не всі знають, що воно є помічником в збереженні свіжості й наданні приємного аромату вашому одягу. Якщо покласти шматочок мила в шафу, можна отримати чимало переваг.

Звичайне мило може настільки вразити своїми властивостями, що результат навіть зможе перевершити очікування, пише 24 Канал.

Читайте також Пожалкуєте вже за кілька років: ось 5 основних помилок у дизайні кухні

Чому мило ставлять в шафу

Одяг має неймовірний свіжий запах одразу після прання, але з часом приємний аромат зникає й вбрання вже не пахне так гарно, якби нам хотілося. В окремих випадках, якщо одяг давно лежить в шафі, він може почати навіть погано пахнути, а якщо його кидати в прання немає потреби, бо він чистий, тоді треба скористатися цікавим лайфхаком.

Звичайнісіньке мило, як ми тримаємо у ванній кімнаті є функціональним. Окрім багатьох побутових використань, його часто ставлять в шафу, щоб наповнити одяг приємним ароматом.



Мило надає одягу приємний аромат / Фото Pexels

Щоб постільна білизна пахнула свіжістю перед тим, як ви її застелите на ліжко, покладіть шматок сухого ароматизованого мила в шафу з білизною. Вже за короткий проміжок часу мило наповнить тканину приємним ароматом й постіль буде пахнути досить приємно.

Мило навіть тримають у шафах прибиральниці в готелях, щоб перед тим, як постелити чисту постіль в номері, вона мала чудовий запах.

Лайфхак з милом стосується не лише постільної білизни, але й усіх інших речей. Поставте шматочок мила на поличку шафи, щоб одяг перебрав на себе приємний аромат. Важливо лише обрати справді пахуче мило, яке приємно вдихати.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Господині також ставлять мило в шафі, щоб позбутися від неприємних запахів, якщо в шафі помітний затхлий запах. Корисно використовувати мило в шафі, якщо одяг зберігається в закритому приміщенні чи вологій кімнаті.

Також воно може поглинати надлишок вологи в шафі, а це допоможе уникнути появи плісняву й неприємного запаху. Мило корисно ставити саме в холодну пору, коли підвищена вологість.

Щоб підтримувати свіжий аромат на постійній основі, змінюйте старе мило на нове у шафі кожних 2 – 3 місяці.