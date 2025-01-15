Для великої кількості людей кухня і справді є серцем дому, адже тут і готується їжа, і проводиться час з родиною, і збираються друзі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І саме через це потрібно, аби вона була максимально функціональною.

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На жаль, всього кілька помилок у дизайні, на які ви можете спершу не зважати, можуть зіпсувати кухню та зробити її незручною та застарілою вже за кілька років.

Уникайте усього, що не буде довго відповідати вашому стилю

Якщо відтінок шавлії завжди був вашим улюбленим, сумніватися не варто – фарбуйте кухню саме у ньому. Та якщо ви замислилися про колір тільки після того, як побачили його в Інстаграмі, варто подумати ще раз.

Усе, що відповідає вашим довгостроковим смакам, залишатиметься актуальним. Тож коли ви визначите стиль, який вам подобається, зможете припинити турбуватися про тенденції.

Уникайте штучних стільниць

Для того, щоб створити дизайн кухні, що не вийде з трендів, потрібно особливу увагу звернути на стільниці. Окрім шаф нагорі, стільниці також займають досить багато простору, і вони мають більший вплив на вигляд кімнати, ніж ви можете уявити.

Тож намагайтеся завжди обирати натуральні матеріали – мармур, камінь чи кварцит. Природні матеріали завжди будуть більш довговічними, аніж штучні.

Не додавайте до стільниць яскраві кольори чи візерунки

Звісно, все ще можна знайти якісні стільниці зі штучних матеріалів – існує чимало надійних синтетичних каменів, які є досить міцними. Але чого точно варто уникати – це використання будь-чого, що має незвичайний колір чи візерунок. Зазвичай такі речі – це тренди, що досить швидко минають.

І в результаті за кілька років ваша кухня може вже втратити свій сучасний вигляд.



Яскраві візерунки можуть вийти з моди / Фото Pexels

Уникайте складного кухонного освітлення

Чимало людей не знають, наскільки сильно освітлення впливає на відчуття простору на кухні. Завжди краще зосередитися на не надто вибагливих, простих та класичних формах.

Так вам не доведеться замінювати світильники що кілька років через те, що вони будуть виходити з моди.

Ніколи не віддавайте перевагу формі над функціями

І хоча освітлення та матеріал стільниць дуже важливі, найбільшу роль у дизайні кухні відіграє створення функціонального планування. Вічна кухня – це така, що має достатню кількість полиць, які зручно відчиняються, достатньо простору для готування та побутової техніки тощо.

Окрім того, варто врахувати правило кухонного трикутника – аби ви мали легкий доступ до всього, чим ви часто користуєтеся. І всі ці речі мають влазити на полиці між раковиною, плитою та холодильником.