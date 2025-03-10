Захистите оселю й привабите гроші: під ліжко потрібно поставити одну річ

Для того, щоб у будинку панувала позитивна енергетика варто вдатися до деяких хитрощів. Часом буває таке, що дні погані, на роботі нічого не вдається, ніякі речі не тішать, а вдома все ламається. У такому випадку потрібно під ліжко поставити одну річ.

За допомогою одного простого ритуалу можна очистити простір та привабити в дім фінанси, позбутися сварок в родині й захистити дім від негативної енергетики, пише 24 Канал.

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Що треба покласти під ліжко

Щоб привабити в дім все хороше, потрібно скористатися сіллю. Наші предки вважали продукт потужним оберегом й за допомогою неї захищали дім від зла й накладали пристріт.

Сіль в домі може привернути в родину щастя та фінансове благополуччя. Потрібно лише насипати у мішечок трішки солі й поставити її під ліжко. Однак тут важливо звернути увагу на одну річ. Під час проведення ритуалу потрібно подумки думати про бажання й справді вірити в те, що все омріяне здійсниться. Загадувати бажання можна будь-яке – на гроші, здоров’я чи родинне щастя.



Сіль забирає погану енергетику / Фото Pexels

Впродовж 24 годин сіль повинна простояти під ліжком, а тоді її треба змити протічною водою в раковину. Таким чином вдасться нейтралізувати погану енергетику й змити все погане, що сіль у себе вбере. Таку процедуру можна буде проводити раз на тиждень.

В іншому випадку, сіль може простояти під ліжком навіть 3 дні. Цього часу буде достатньо, щоб отримати найкращий ефект. Однак пам’ятайте, що сіль, яку простояла під ліжком треба обов’язково змити. Її у жодному разі не можна використовувати для прибирання чи додавати в їжу.

Для ще кращого результату, кілька ложок солі можна розвести у банці з водою й поставити її на тумбочку біля ліжка. Ця ємність з рідиною здатна перетягнути на себе увесь накопичений негатив, а вже вранці воду потрібно змити в раковину. За бажання, ритуал можна повторити ще кілька разів.