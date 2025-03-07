Щоб гроші ніколи не закінчувалися, з ними треба правильно поводитися, пише 24 Канал. Кілька маленьких ритуалів допоможуть розширити фінансові потоки й залучити в життя додаткові кошти. Нижче ми описали перелік кроків, які приведуть до фінансового успіху.

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Не зберігайте гроші в хаосі

Люди люблять порядок, тому не можна їх зберігати в старих гаманцях, розкиданими по сумці й кишенях чи десь на столі. Гроші повинні зберігатися в певному місці – скриньці чи сейфі.

За прикметами, гроші не можна залишати на обідньому столі, оскільки все зароблене буде проїдатися. Також не можна їх класти на ліжко, бо кошти будуть йти на лікування хвороби.

Правильне зберігання грошей

Не можна тримати в гаманці зім’яті чи рвані купюри. Гроші треба складати лицьовою стороною до власника – від більшого номіналу до меншого.

До речі, в одному з наших матеріалів ми розповіли, що не можна позичати сусідам та друзям. Дізнайтеся про це більше, щоб не накликати на себе фінансові негаразди.

Щаслива купюра

Покладіть до гаманця один долар чи євро. За прикметами, така купюра здатна залучити чимало грошей. А ще нумерологи радять звертати увагу на номер купюри. Щасливою є цифра, де є три вісімки чи цифра дев’ять.



Долар вважається щасливою купюрою / Фото Pexels

Давайте гроші на благодійність

Гроші люблять щедрість та подяку, тому не шкодуйте їх на благодійність чи подарунки. Якщо дотримуватися цієї поради, то гроші повернуться в більшій кількості й принесуть успіх та щастя.

Розкритий гаманець перед дзеркалом

Кажуть, що для того, щоб привернути фінансовий успіх, перед дзеркалом потрібно залишити розкритий гаманець з купюрами й розсипаними поруч монетами. Потім цими грошима треба розплатитися, щоб сила фінансового потоку увійшла в дію.

Рідкісна монета

Покладіть в гаманець старовинну срібну чи закордонну монету, якої немає в обігу. Вона залучить до гаманця багато грошей.