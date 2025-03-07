Сусіди – це ті люди, які можуть стати гарними друзями, що допоможуть та підтримають у скрутну хвилину. Наприклад, позичать певні речі, повідомляє 24 Канал. Та ви маєте запам'ятати, що давати можна далеко не все.

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Гроші

Езотерики попереджають, що позичати останню готівку в домі – це надзвичайно погана прикмета, навіть якщо на карті у вас достатньо грошей. Втім, є у цього правила і виняток: якщо людина, яка просить позичити гроші, заможна та може швидко повернути борг, давайте гроші без зайвих сумнівів.

Так під час повернення фінансів ця людина поділиться з вами своєю удачею та успіхом. Ще одна важлива заборона – не можна давати гроші вночі та ввечері, а також перед великими святами.

Сіль та хліб

Ніколи не можна віддавати останній шматок хліба у домі – вважається, що це призведе до злиднів. Окрім того, не можна віддавати його з порога та після заходу сонця: така дія начебто може спричинити сварки та конфлікти в оселі.

А ось сіль не можна ніколи давати за жодних умов – можна забрати собі проблеми іншої людини. Якщо просять дати в борг, краще віддайте продукт просто так і не просіть про повернення.



Останній хліб не можна віддавати / Фото Pexels

Віник

Віник у кожній родині має бути свій, а ділитися ним не варто, адже річ має досить потужну енергетику, що пов'язана не тільки з очищенням дому від бруду, але й з прибиранням негативу. А якщо віник віддати, навіть ненадовго, можна залишити дім без захисту, і ваша оселя стане вразливою.

Вважається, що така дія неодмінно накличе біду на оселю.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Прикраси

Ювелірні вироби накопичують енергію свого власника, яка може перейти на людину, якій ви їх віддаєте. Таким чином ви начебто можете позбутися своєї удачі та успіху, навіть якщо річчю будуть користуватися зовсім недовго.

Дитячий одяг

Дуже часто дитячий одяг передають іншим людям – адже коли дитина виростає, він їй більше не потрібний. Втім, езотерики вважають, що робити так не можна – начебто так можна передати здоров'я та щастя дитини іншим людям. Краще старий дитячий одяг зберігати, або ж спалювати.