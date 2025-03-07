Багато рослин приваблюють дачників своїм екзотичним виглядом та невибагливістю у догляді, повідомляє 24 Канал. І папороть – це одна з таких рослин. На жаль, далеко не всі знають, що біля дому вона принесе значно більше проблем, ніж користі – і це ще не згадуючи про усі прикмети та забобони, що з нею пов'язані.

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Чому не можна садити папороть біля дому?

Розгалужене, велике листя папороті може миттєво перетворити простір біля вашого дому на затишний оазис. А втім, садівники радять утриматися від висаджування цієї рослини прямо під стінами оселі. Причин на це є немало, нехай навіть рослина й вимагає зовсім мало догляду, швидко розростається та створює екзотичний та естетичний дизайн ділянки.

Ось основні причини, з яких не можна садити папороть близько до хати:

коріння в папороті велике й потужне, воно може пробитися до фундаменту та поступово руйнувати його;

рослина випаровує дуже багато вологи, і біля стін будинку може призвести до появи цвілі та навіть гниття через підвищену вологість;

папороть приваблює кліщів та чимало інших комах, які навіть можуть бути небезпечними для здоров'я;

папороть може викликати симптоми алергії у людей, що схильні до неї;

рослина швидко витісняє та пригнічує інші культури, що ростуть поряд – ваші квіти та чагарники швидко зачахнуть.



Папороть біля дому може спричинити цвіль / Фото Pexels

Які є прикмети про папороть?

Езотерики також попереджають, що висаджувати папороть біля дому – це не найкраща ідея. Рослина начебто є справжнім енергетичним вампіром серед рослин – для кращого росту вона бере сили у людей, що живуть у домі.

Тож якщо ви помітили, що листя в папороті стало великим і насичено-зеленим – вона нібито набирається сил коштом людей. Існує також і повір'я про те, що люди починають хворіти від папороті, а також рослина відганяє удачу від дому та поглинає не тільки кисень, але й добрі стосунки між членами родини, натомість приносить безглузді конфлікти та сварки.

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Де посадити папороть?

Біля дому висаджувати папороть точно не варто, та це не значить, що на вашій ділянці не знайдеться місця для цієї красивої рослини. Унікальна вона тим, що може вирости й процвітати навіть у таких місцях, де інші рослини не зможуть вижити.

Тож сміливо висаджуйте папороть у саду – під великими деревами, де буде тінь. Папороть ростиме навіть на бідних ґрунтах, але не зможе переносити спеки та яскравого сонця. Не забувайте поливати її частіше, адже рослина дуже полюбляє вологу, особливо незабаром після посадки.