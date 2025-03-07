Многие растения привлекают дачников своим экзотическим видом и неприхотливостью в уходе, сообщает 24 Канал. И папоротник – это одно из таких растений. К сожалению, далеко не все знают, что у дома он принесет гораздо больше проблем, чем пользы – и это еще не вспоминая обо всех приметах и суевериях, что с ним связаны.

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Почему нельзя сажать папоротник возле дома?

Разветвленные, большие листья папоротника могут мгновенно превратить пространство возле вашего дома в уютный оазис. А впрочем, садоводы советуют воздержаться от высадки этого растения прямо под стенами дома. Причин на это есть немало, пусть даже растение и требует совсем мало ухода, быстро разрастается и создает экзотический и эстетический дизайн участка.

Вот основные причины, по которым нельзя сажать папоротник близко к дому:

корни у папоротника большие и мощные, они могут пробиться к фундаменту и постепенно разрушать его;

растение испаряет очень много влаги, и у стен дома может привести к появлению плесени и даже гниению из-за повышенной влажности;

папоротник привлекает клещей и немало других насекомых, которые даже могут быть опасными для здоровья;

папоротник может вызвать симптомы аллергии у людей, склонных к ней;

растение быстро вытесняет и подавляет другие культуры, растущих рядом – ваши цветы и кустарники быстро зачахнут.



Папоротник возле дома может вызвать плесень / Фото Pexels

Какие есть приметы о папоротнике?

Эзотерики также предупреждают, что высаживать папоротник возле дома – это не лучшая идея. Растение вроде бы является настоящим энергетическим вампиром среди растений – для лучшего роста оно берет силы у людей, живущих в доме.

Поэтому если вы заметили, что листья у папоротника стали большими и насыщенно-зеленым – она якобы набирается сил за счет людей. Существует также и поверье о том, что люди начинают болеть от папоротника, а также растение отгоняет удачу от дома и поглощает не только кислород, но и хорошие отношения между членами семьи, взамен приносит бессмысленные конфликты и ссоры.

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Где посадить папоротник?

Возле дома высаживать папоротник точно не стоит, но это не значит, что на вашем участке не найдется места для этого красивого растения. Уникальна она тем, что может вырасти и процветать даже в таких местах, где другие растения не смогут выжить.

Поэтому смело высаживайте папоротник в саду – под большими деревьями, где будет тень. Папоротник будет расти даже на бедных почвах, но не сможет переносить жару и яркое солнце. Не забывайте поливать его чаще, ведь растение очень любит влагу, особенно вскоре после посадки.