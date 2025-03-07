Якщо ви хочете, аби гроші завжди водилися у вашому гаманці, а фінанси до вас тягнуло, наче магнітом, можна подбати про те, аби при вас завжди був важливий фінансовий талісман, повідомляє 24 Канал. І стати ним може звичайнісінька купюра – але дуже уважно обрана.

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Як знайти особисту щасливу купюру?

Таку купюру точно потрібно мати у гаманці кожному! Знайти її не дуже важко: цифри номера банкноти мають збігатися з днем народження людини, або ж у ній мають бути числа, що відповідають вашому місяцю народження.

Та якщо у серійному номері банкноти є цифри з дня, місяця та року народження, вона стане найпотужнішим грошовим оберегом та магнітом – при цьому насправді неважливо, у якому саме порядку розташовані цифри.

А якщо літерна серія збігається з вашими ініціалами – така купюра теж буде приносити вам удачу. До речі, успіх і удачу можуть приносити також цифри 7 та 8 у купюрах – особливо потужними будуть ті, які мають три сімки чи вісімки поспіль.

На номінал купюри звертати уваги не варто – але її потрібно зберігати окремо від інших банкнот у гаманці. Робиться це для того, аби випадково не витратити ваш фінансовий талісман. Розмінювати таку купюру чи давати в борг також не можна.



Щасливу купюру завжди потрібно носити у гаманці / Фото Pexels

Що покласти в гаманець, аби притягнути гроші?

Окрім грошей, є ще кілька інших предметів, які можна покласти в гаманець для примноження фінансів. Вони діятимуть як обереги, аби захистити вас від необачних трат та притягнути приємні фінансові можливості.

Ось що потрібно покласти в гаманець: