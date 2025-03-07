Если вы хотите, чтобы деньги всегда водились в вашем кошельке, а финансы к вам тянуло, как магнитом, можно позаботиться о том, чтобы при вас всегда был важный финансовый талисман, сообщает 24 Канал. И стать им может самая обычная купюра – но очень внимательно выбранная.
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Как найти личную счастливую купюру?
Такую купюру точно нужно иметь в кошельке каждому! Найти ее не очень трудно: цифры номера банкноты должны совпадать с днем рождения человека, или же в ней должны быть числа, соответствующие вашему месяцу рождения.
Но если в серийном номере банкноты есть цифры со дня, месяца и года рождения, она станет мощным денежным оберегом и магнитом – при этом на самом деле неважно, в каком именно порядке расположены цифры.
А если литерная серия совпадает с вашими инициалами – такая купюра тоже будет приносить вам удачу. Кстати, успех и удачу могут приносить также цифры 7 и 8 в купюрах – особенно мощными будут те, которые имеют три семерки или восьмерки подряд.
На номинал купюры обращать внимания не стоит – но ее нужно хранить отдельно от других банкнот в кошельке. Делается это для того, чтобы случайно не потратить ваш финансовый талисман. Разменивать такую купюру или давать в долг также нельзя.
Счастливую купюру всегда нужно носить в кошельке / Фото Pexels
Что положить в кошелек, чтобы привлечь деньги?
Кроме денег, есть еще несколько других предметов, которые можно положить в кошелек для приумножения финансов. Они будут действовать как обереги, чтобы защитить вас от опрометчивых трат и привлечь приятные финансовые возможности.
Вот что нужно положить в кошелек:
- Зерна кофе или фасоль. Для того, чтобы очистить энергетику от безденежья, советуют положить несколько зернышек к себе в кошелек – они привлекут финансовые потоки.
- Палочка корицы. Народные приметы утверждают, что корица уберегает вас от финансовых проблем, и с ней деньги сами будут плыть в руки. К тому же на вашей стороне всегда будет талант – потому что он вроде бы любит этот сладкий и терпкий запах.
- Красная нить или ткань. Красный цвет во многих культурах – это символ богатства и достатка, поэтому носить багряную вещь может быть очень полезно. Такая традиция существует и по сей день: многие люди стараются выбирать кошелек именно такого цвета.
- Пакетик дрожжей. Деньги будут расти, как на дрожжах – стоит только положить их в свой кошелек. Он будет приносить также и счастье, главное – следить, чтобы он был надежно закрыт.