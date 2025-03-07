Если вы хотите, чтобы деньги всегда водились в вашем кошельке, а финансы к вам тянуло, как магнитом, можно позаботиться о том, чтобы при вас всегда был важный финансовый талисман, сообщает 24 Канал. И стать им может самая обычная купюра – но очень внимательно выбранная.

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Как найти личную счастливую купюру?

Такую купюру точно нужно иметь в кошельке каждому! Найти ее не очень трудно: цифры номера банкноты должны совпадать с днем рождения человека, или же в ней должны быть числа, соответствующие вашему месяцу рождения.

Но если в серийном номере банкноты есть цифры со дня, месяца и года рождения, она станет мощным денежным оберегом и магнитом – при этом на самом деле неважно, в каком именно порядке расположены цифры.

А если литерная серия совпадает с вашими инициалами – такая купюра тоже будет приносить вам удачу. Кстати, успех и удачу могут приносить также цифры 7 и 8 в купюрах – особенно мощными будут те, которые имеют три семерки или восьмерки подряд.

На номинал купюры обращать внимания не стоит – но ее нужно хранить отдельно от других банкнот в кошельке. Делается это для того, чтобы случайно не потратить ваш финансовый талисман. Разменивать такую купюру или давать в долг также нельзя.



Счастливую купюру всегда нужно носить в кошельке / Фото Pexels

Что положить в кошелек, чтобы привлечь деньги?

Кроме денег, есть еще несколько других предметов, которые можно положить в кошелек для приумножения финансов. Они будут действовать как обереги, чтобы защитить вас от опрометчивых трат и привлечь приятные финансовые возможности.

Вот что нужно положить в кошелек: