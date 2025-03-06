Є прості та дієві поради, які допоможуть підтримувати чистоту не лише навушників, але й футляра із забезпеченням якісного звуку, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Чому навушники важливо очищувати

На навушниках дуже часто накопичуються бактерії. Мікроби розмножуються через вушну сірку, пил, залишки косметики й вологу. Нехтування гігієною може призвести до подразнень, інфекцій та навіть проблем зі слухом.

Навушники потрібно дезінфікувати, щоб не накопичувалися бактерії, які можуть потрапити у вушний канал, а це викличе подразнення шкіри. Якщо користуєтеся навушниками щодня, то їх потрібно протирати раз на тиждень, а глибоке очищення проводити раз на місяць. Важливо протирати навушники після тренувань, оскільки піт сприяє накопиченню бруду.



Правила очищення навушників від мікробів / Фото Pexels

Для протирання знадобляться ватні палички й серветка з мікрофібри, а для дезінфекції – ізопропіловий спирт, спиртові серветки, ватні палички. Для очищення футляра потрібна м’яка серветка, ватні палички та тепла вода з миючим засобом.

Для очищення сітки динаміків використовуйте м’яку зубну щітку. Тримайте їх вниз сіткою, щоб уникнути потрапляння бруду всередину. Корпус продезінфікуйте. Змочіть ватний диск чи серветку спиртом й акуратно протріть поверхню. Пил видаліть сухою серветкою й протріть внутрішню поверхню серветкою, змоченою в спирті.

Щоб зберігати навушники в належному стані, не кладіть їх в сумку чи кишеню без чохла. Зарядний порт регулярно чистіть, щоб уникнути накопичення бруду. Запам’ятайте, що чистити навушники перекисем водню не можна.