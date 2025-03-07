Чтобы деньги никогда не заканчивались, с ними надо правильно обращаться, пишет 24 Канал. Несколько маленьких ритуалов помогут расширить финансовые потоки и привлечь в жизнь дополнительные средства. Ниже мы описали перечень шагов, которые приведут к финансовому успеху.

Смотрите также Настоящий магнит для денег: вот какие купюры всегда должны быть в кошельке

Не храните деньги в хаосе

Люди любят порядок, поэтому нельзя их хранить в старых кошельках, разбросанными по сумке и карманах или где-то на столе. Деньги должны храниться в определенном месте – шкатулке или сейфе.

По приметам, деньги нельзя оставлять на обеденном столе, поскольку все заработанное будет проедаться. Также нельзя их класть на кровать, потому что средства будут идти на лечение болезни.

Правильное хранение денег

Нельзя держать в кошельке смятые или рваные купюры. Деньги надо складывать лицевой стороной к владельцу – от большего номинала к меньшему.

Кстати, в одном из наших материалов, мы рассказали, что нельзя одалживать соседям и друзьям. Узнайте об этом больше, чтобы не навлечь на себя финансовые неурядицы.

Счастливая купюра

Положите в кошелек один доллар или евро. По приметам, такая купюра способна привлечь немало денег. А еще нумерологи советуют обращать внимание на номер купюры. Счастливой является цифра, где есть три восьмерки или цифра девять.



Доллар считается счастливой купюрой / Фото Pexels

Давайте деньги на благотворительность

Деньги любят щедрость и благодарность, поэтому не жалейте их на благотворительность или подарки. Если придерживаться этого совета, то деньги вернутся в большем количестве и принесут успех и счастье.

Раскрытый кошелек перед зеркалом

Говорят, что для того, чтобы привлечь финансовый успех, перед зеркалом нужно оставить раскрытый кошелек с купюрами и рассыпанными рядом монетами. Затем этими деньгами надо расплатиться, чтобы сила финансового потока вошла в действие.

Редкая монета

Положите в кошелек старинную серебряную или зарубежную монету, которой нет в обращении. Она привлечет в кошелек много денег.