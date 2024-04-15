Вашому урожаю позаздрять усі: дізнайтеся, до коли можна садити часник

Часник є яровий та озимий. Тобто один садиться навесні, а другий – пізньої осені.

Варто спробувати Не накличте біду на свій врожай: дізнайтеся, що в жодному разі не можна садити біля часнику

До коли можна садити часник

Яровий часник найкраще садити в середині квітня – на початку травня. Адже саме тоді земля вже прогріється до 5 – 10 градусів тепла. За добу до посадки часнику варто розпушити землю, перекопавши її.

Не треба затягувати з термінами посадки весняного часнику, бо вегетаційний період у нього триває 90 – 100 днів. Найкраще садити на грядках, які перебувають під сонцем, але без протягів. Також важливо, аби це не було місце, де до того росли помідори чи картопля.



Часник треба садити до початку травня / Фото Unsplash

Як садити часник навесні

Часник проростає із зубчиків. За добу до посадки їх варто замочити у холодній воді на 12 годин. Висаджуйте часник у пухкий та вологий ґрунт. Якщо земля є недостатньо пухкою, насипте в борозну піску або золи.

Глибина посадки зубчиків має становити 3 – 4 сантиметри;

відстань один від одного — 5 – 6 сантиметрів;

відстань між грядками — 15 – 20 сантиметрів.

Для гарного сходження урожаю треба присипати часник шаром тирси, деревної стружки або соломи. Вони вбережуть посіви від несподіваних заморозків, перешкоджатимуть росту бур'янів і триматимуть ґрунт вологим.

Не варто засипати зубчики землею чи накривати їх плівкою. Головна порада – постійно поливати часник прохолодною водою, коли він буде в тіні. У період сходження краще полити часник азотним добривом.