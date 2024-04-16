Важливо знати для найкращого результату: до коли треба садити картоплю

Навесні усі городники починають підготовку землі до висаджування овочів. Зокрема, важливою є картопля.

Над питанням, коли садити картоплю навесні, задумуються і досвідчені аграрії, і звичайні дачники. Адже щороку погодні умови непередбачувані.

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До коли можна садити картоплю

Універсальним правилом висадки картоплі є прогрів землі – ґрунт має мати температуру від 7 градусів тепла. Зазвичай, коли розпускаються листочки берези, земля вже готова до роботи.

Часто цей період припадає на середину квітня – початок травня. Ранні сорти картоплі можна саджати в перших числах травня, а пізні сорти – у середині травня – на початку червня.



Картоплю потрібно садити вчасно / Фото Unsplash

Як посадити картоплю навесні

Спершу потрібно підготувати грядки та саму картоплю. Насамперед треба обрати сорт – ранній, середній чи пізній:

Рання картопля дуже смачна, і їсти її потрібно відразу.

Своєю чергою, пізні та середньостиглі сорти підходять для довгого зберігання.

Для посадки картоплі треба обрати місце, яке добре прогрівається сонцем. Далі треба перекопати ділянку та прибрати бур'яни. На кожен квадратний метр бажано додати 8 – 10 кілограмів компосту, перегною чи іншого добрива.

Картопля для висадки має бути пророслою. Її треба класти паростками догори в лунки глибиною 10 сантиметрів. Між кожною картоплиною має бути відстань 30 сантиметрів, а між рядами – по 70 сантиметрів. Далі лунки треба закопати.

Поливати грядки після посадки не потрібно, адже картопля має вологу на перший час. Поливайте картоплю раз на 7 – 10 днів, а коли з'являться бутони, полив треба проводити двічі на тиждень.