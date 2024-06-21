Чим підгодувати часник у червні: досвідчені городники назвали найкраще підживлення

У середині та наприкінці червня часник починає активно рости. У цей період у нього з’являється відтік поживних речовин у голівку. Якщо хочете отримати щедрий врожай – підгодуйте рослину.

Підживлення часнику в червні має чимало переваг, пишуть Поради 24. Додаткове живлення в період росту та формування цибулини, забезпечує рослині необхідні поживні речовини. Азот, фосфор та калій потрібні часнику впродовж всього періоду вегетації. Удобрення в червні допомагає уникнути дефіциту цих елементів. А ще підгодівля часнику робить рослину стійкішою до хвороб та шкідників.

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Чим підгодувати часник у червні

Для підживлення часнику вам потрібен сульфат калію. Він досить суттєво допоможе культурі, тож можете очікувати на гарний врожай. Завдяки цьому підживленню відбувається прискорення відтоку поживних речовин з листя в головку часнику. Ознакою буде пожовкле листя. Чим ширшим воно буде, тим головка часнику буде більшою.

Найкращий час для підгодівлі сульфатом калію – це середина або кінець червня, коли цибулини активно формуються.

Спосіб розведення сульфату натрію прочитаєте в інструкції. Сумішшю рослини треба поливати так: 10 літрів на 2 квадратні метри. Після внесення сульфату калію важливо добре полити грядки, щоб добриво швидше розчинилося і засвоїлося рослинами.



Підживлюйте часник у червні сульфатом калію / Фото Pexels

Перевали сульфату калію

Таке підживлення забезпечить часник калієм, який необхідний для багатьох процесів у рослинах – для покращення якості врожаю. Калій сприяє формуванню великих, здорових цибулин. Рослини, що отримують достатньо калію, стають стійкішими до хвороб і несприятливих погодних умов.

Цибулини часнику, вирощені з достатнім калійним живленням, краще зберігаються і менш схильні до гниття під час зберігання. Якщо скористаєтеся цим підживленням, то забезпечите часнику всі необхідні елементи для здорового росту та високого врожаю.