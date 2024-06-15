Чорні плями на помідорах можуть сигналізувати про вершинну гниль. Вона вражає помідори тоді, коли у них дефіцит кальцію. Загалом кальцію має бути достатньо в томатах та ґрунті, але він може погано просочуватися крізь рослину.

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У такому випадку треба поливати помірно грядки, щоб вони отримували однакову кількість вологи. Мульчування ґрунту може зберегти вологу. Щоб перестрахуватися, то наступного року внесіть кальцій в ґрунт ще до висадки розсади. Підходить деревна зола чи перемелена шкаралупа яєць.

Якщо плями ви бачите по всіх плодах та листках – це фітофтороз, а якщо почорнів лише стовбур, то тоді томати охопили напівпаразитні гриби. Щоб уникнути чорних плям, помідори треба обприскати певними розчинами.

Названо найкращі поради від почорніння помідорів
Названо найкращі поради від почорніння помідорів / Фото Pexels

Чим кропити помідори від фітофтори

Настій дріжджів: 100 грамів пресованих дріжджів розведіть на відро води.

Молоко з йодом: літр молока змішайте з 20 краплями йоду. Після цього розмішайте у 10 літрах води та обприскайте цим розчином помідори.

Оцет: на 10 літрів води потрібно 100 мілілітрів оцту.

Літр кефіру чи кисляку змішайте з 10 літрами води. Обробляйте помідори цим розчином кілька днів поспіль, доки не минуть плями.

Чим кропити помідори від вершинної гнилі

Настій деревної золи: 100 грамів золи потрібно на відро окропу. Дайте настоятися розчину кілька годин, профільтруйте, а тоді обприскуйте кущі.

Кальцинована сода 2 столові ложки розчиніть у відрі води. Обприскайте розчином помідори.

Шкаралупу яєць залийте водою та кип’ятіть декілька хвилин. Дайте розчину настоятися ніч, процідіть, а потім обприскайте кущі томатів.

Чим кропити помідори від грибкових та бактеріальних захворювань

Для цього вам потрібно використовувати 1% бордоської суміші, 1 столову ложку на відро води мідного купоросу чи 1% хлористого кальцію.