Черные пятна на помидорах могут сигнализировать о вершинной гнили. Она поражает помидоры тогда, когда у них дефицит кальция. В общем кальция должно быть достаточно в томатах и почве, но он может плохо просачиваться сквозь растение.

Читайте также Когда можно копать ранний картофель: не делайте это раньше этих признаков

В таком случае надо поливать умеренно грядки, чтобы они получали одинаковое количество влаги. Мульчирование почвы может сохранить влагу. Чтобы перестраховаться, то в следующем году внесите кальций в почву еще до высадки рассады. Подходит древесная зола или перемолотая скорлупа яиц.

Если пятна вы видите по всем плодам и листьях – это фитофтороз, а если почернел только ствол, то тогда томаты охватили полупаразитные грибы. Чтобы избежать черных пятен, помидоры надо опрыскать определенными растворами.



Названы лучшие советы от почернения помидоров / Фото Pexels

Чем обрызгивать помидоры от фитофторы

Настой дрожжей: 100 граммов прессованных дрожжей разведите на ведро воды.

Молоко с йодом: литр молока: литр молока смешайте с 20 каплями йода. После этого размешайте в 10 литрах воды и опрыскайте этим раствором помидоры.

Уксус: на 10 литров воды нужно 100 миллилитров уксуса.

Литр кефира или простокваши смешайте с 10 литрами воды. Обрабатывайте помидоры этим раствором несколько дней подряд, пока не пройдут пятна.

Чем обрызгивать помидоры от вершинной гнили

Настой древесной золы: 100 граммов золы нужно на ведро кипятка. Дайте настояться раствору несколько часов, профильтруйте, а тогда опрыскивайте кусты.

Кальцинированная сода – 2 столовые ложки растворите в ведре воды. Опрыскайте раствором помидоры.

Скорлупу яиц залейте водой и кипятите несколько минут. Дайте раствору настояться ночь, процедите, а затем опрыскайте кусты томатов.

Чем обрызгивать помидоры от грибковых и бактериальных заболеваний

Для этого вам нужно использовать 1% бордоской смеси, 1 столовую ложку на ведро воды медного купороса или 1% хлористого кальция.