Черные пятна на помидорах могут сигнализировать о вершинной гнили. Она поражает помидоры тогда, когда у них дефицит кальция. В общем кальция должно быть достаточно в томатах и почве, но он может плохо просачиваться сквозь растение.

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В таком случае надо поливать умеренно грядки, чтобы они получали одинаковое количество влаги. Мульчирование почвы может сохранить влагу. Чтобы перестраховаться, то в следующем году внесите кальций в почву еще до высадки рассады. Подходит древесная зола или перемолотая скорлупа яиц.

Если пятна вы видите по всем плодам и листьях – это фитофтороз, а если почернел только ствол, то тогда томаты охватили полупаразитные грибы. Чтобы избежать черных пятен, помидоры надо опрыскать определенными растворами.

Названы лучшие советы от почернения помидоров
Названы лучшие советы от почернения помидоров / Фото Pexels

Чем обрызгивать помидоры от фитофторы

Настой дрожжей: 100 граммов прессованных дрожжей разведите на ведро воды.

Молоко с йодом: литр молока: литр молока смешайте с 20 каплями йода. После этого размешайте в 10 литрах воды и опрыскайте этим раствором помидоры.

Уксус: на 10 литров воды нужно 100 миллилитров уксуса.

Литр кефира или простокваши смешайте с 10 литрами воды. Обрабатывайте помидоры этим раствором несколько дней подряд, пока не пройдут пятна.

Чем обрызгивать помидоры от вершинной гнили

Настой древесной золы: 100 граммов золы нужно на ведро кипятка. Дайте настояться раствору несколько часов, профильтруйте, а тогда опрыскивайте кусты.

Кальцинированная сода 2 столовые ложки растворите в ведре воды. Опрыскайте раствором помидоры.

Скорлупу яиц залейте водой и кипятите несколько минут. Дайте раствору настояться ночь, процедите, а затем опрыскайте кусты томатов.

Чем обрызгивать помидоры от грибковых и бактериальных заболеваний

Для этого вам нужно использовать 1% бордоской смеси, 1 столовую ложку на ведро воды медного купороса или 1% хлористого кальция.