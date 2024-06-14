Если вы хотите выкопать молодую картошку, которую не так давно посадили на огороде, нужно знать о нескольких знаков, которые укажут на то, что она уже созрела. Porady 24 подобрали эти признаки.

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Когда можно копать молодой картофель

Ранние плоды картофеля отличаются чрезвычайно нежным и сладковатым вкусом. Поэтому садоводы после посадки кустов с нетерпением ждут начала цветения картофеля – ведь это сигнал того, что вскоре можно будет ее выкапывать.

До цветения картофель набирает массу достаточно медленно, но как только оно начинается и приходит тепло, прирост клубней происходит с большой скоростью. Для ее созревания должна быть такая температура: земли – 18 градусов, а воздуха – от 21 до 24.



Картофель нужно вовремя выкапывать / Фото Pexels

Также картофелю нужна и влага, ведь во время засухи его созревание может существенно замедлиться. Поэтому для того, чтобы определить, когда же его можно копать, нужно учесть и сорт, и погодные условия.

Вот несколько признаков, по которым можно определить, что молодой картофель уже пора копать:

картофель уже отцвел;

после цветения прошло две недели;

листья картофеля начали желтеть, появились желтые прожилки.

Впрочем, иногда случается такое, что картофель молодых сортов вообще не цветет, и тогда нужно ориентироваться на срок посадки. Если погодные условия благоприятные, тогда молодые клубни сверхранних сортов можно выкапывать уже примерно через месяц после посадки.

Но обратите внимание на то, что для длительного хранения молодой картофель не подходит, ведь он имеет слишком тонкую кожуру. Поэтому после того, как вы его выкопаете, съесть его нужно в ближайшее время.