Фитофтороз – это распространенная беда, с которой сталкиваются едва ли не все огородники, которые высаживают помидоры. И бороться с ней совсем непросто, ведь споры фитофторы могут находиться и в земле, и на остатках растений, и на инвентаре, и в семенах.

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Почему появляется фитофтороз на помидорах

Черные пятна фитофторы могут поражать и листья растения, и сами плоды. Существует несколько факторов, которые могут создать благоприятную среду для развития фитофтороза:

густые грядки томатов;

перепады температур, перепады погоды;

слабые и вялые растения;

известкование почвы;

частые дожди;

сырая и прохладная погода.

И тогда как с некоторыми факторами, такими как слишком густые посадки помидоров, еще можно что-то сделать, другие находятся полностью вне контроля человека.

Как бороться с фитофторой на помидорах

Если вы хотите предотвратить болезнь, об этом нужно думать об этом еще с момента посадки плодов. Многое зависит и от того, как выбрать место для семян. Не стоит сажать каждый год помидоры на одном и том же месте – важно соблюдать правила севооборота.

Большое значение имеет и полив помидоров – вам не стоит допускать застоя влаги. Именно в таких условиях споры фитофторы могут размножаться быстрее всего. Поливать помидоры лучше всего утром. А вот когда идут затяжные дожди, от полива вообще можно отказаться.

Также не забывайте и о том, чтобы проводить очистительную процедуру по удалению половины зеленой массы на каждом кусте. Особенно это касается высокорослых сортов томатов.



С фитофторой на помидорах нужно бороться / Фото Pexels

Народные способы борьбы с фитофторой

Для того, чтобы побороться с напастью, вы можете приобрести специальные средства в магазине, но если вы не хотите использовать химические препараты, можно попробовать и народные методы.