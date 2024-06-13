Фітофтороз – це поширена біда, з якою зіштовхуються чи не усі городники, які висаджують помідори. І боротися із нею зовсім непросто, адже спори фітофтори можуть перебувати й в землі, і на залишках рослин, і на інвентарі, і в насінні.

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Чому з'являється фітофтороз на помідорах

Чорні плями фітофтори можуть вражати й листя рослини, і самі плоди. Існує кілька факторів, які можуть створити сприятливе середовище для розвитку фітофторозу:

густі грядки томатів;

перепади температур, перепади погоди;

слабкі та мляві рослини;

повапнованість ґрунту;

часті дощі;

сира та прохолодна погода.

І тоді як з деякими факторами, такими як надто густі посадки помідорів, ще можна щось зробити, інші перебувають повністю поза контролем людини.

Як боротися із фітофторою на помідорах

Якщо ви хочете запобігти хворобі, про це потрібно думати про це ще з моменту посадки плодів. Багато чого залежить і від того, як обрати місце для насіння. Не варто садити кожного року помідори на одному і тому ж місці – важливо дотримуватися правил сівозміни.

Велике значення має і полив помідорів – вам не варто допускати застою вологи. Саме в таких умовах спори фітофтори можуть розмножуватися найшвидше. Поливати помідори найкраще вранці. А ось коли йдуть затяжні дощі, від поливу взагалі можна відмовитися.

Також не забувайте і про те, щоб проводити очисну процедуру з видалення половини зеленої маси на кожному кущі. Особливо це стосується високорослих сортів томатів.



З фітофторою на помідорах потрібно боротися / Фото Pexels

Народні способи боротьби із фітофторою

Для того, щоб поборотися із напастю, ви можете придбати спеціальні засоби у магазині, але якщо ви не хочете використовувати хімічні препарати, можна спробувати і народні методи.