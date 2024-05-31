Якщо на листі картоплі з'явилися дірки – це сигналізує про наявність колорадських жуків, тому треба якнайшвидше розпочинати боротьбу з ними.

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Як позбутися колорадських жуків

Досвідчені городники назвали один продукт, який здатен захистити рослини від колорадських жуків – це рослинна олія. Цей кухонний продукт ефективно бореться зі шкідниками та є корисним, оскільки є альтернативою хімічним пестицидам.

Рослинну олію треба змішати з водою та додати трішки рідкого мила. Цю суміш треба перемішати та перелити в пляшку з розпилювачем. Розбризкуйте рідину на комах і вже через деякий час переконаєтеся в тому, що цей засіб справді є помічним.

Рідина порушує здатність жуків дихати, тож вони загинуть та більше не поїдатимуть рослини.



Колорадського жука можна позбутися за допомогою олії / Фото Unsplash

Як приготувати засіб

Одну склянку олії змішайте зі столовою ложкою м'якого рідкого мила. Тоді дві ложки цієї суміші розведіть в одному літрі води. Налийте у пляшку з пульверизатором та обприскуйте ті місця, де найбільше активні колорадські жуки. Треба не лише верхнє листя обробляти, але й нижнє, оскільки під ним часто бувають відкладені яйця шкідників.