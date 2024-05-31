Если на листьях картофеля появились дырки – это сигнализирует о наличии колорадских жуков, поэтому надо как можно быстрее начинать борьбу с ними.

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Как избавиться от колорадских жуков

Опытные огородники назвали один продукт, который способен защитить растения от колорадских жуков – это растительное масло. Этот кухонный продукт эффективно борется с вредителями и является полезным, поскольку является альтернативой химическим пестицидам.

Растительное масло надо смешать с водой и добавить немного жидкого мыла. Эту смесь надо перемешать и перелить в бутылку с распылителем. Разбрызгивайте жидкость на насекомых и уже через некоторое время убедитесь в том, что это средство действительно является вспомогательным.

Жидкость нарушает способность жуков дышать, поэтому они погибнут и больше не будут поедать растения.



От колорадского жука можно избавиться с помощью масла / Фото Unsplash

Как приготовить средство

Один стакан масла смешайте со столовой ложкой мягкого жидкого мыла. Тогда две ложки этой смеси разведите в одном литре воды. Налейте в бутылку с пульверизатором и опрыскивайте те места, где наиболее активны колорадские жуки. Надо не только верхние листья обрабатывать, но и нижнее, поскольку под ним часто бывают отложены яйца вредителей.