Якщо ви хочете викопати молоду картоплю, яку не так давно посадили на городі, потрібно знати про кілька знаків, які вкажуть на те, що вона вже достигла. Поради 24 підібрали ці ознаки.

Цікаво Не тільки хімія: як боротися із фітофторою на помідорах народними засобами

Коли можна копати молоду картоплю

Ранні плоди картоплі відрізняються надзвичайно ніжним і солодкуватим смаком. Тож садівники після посадки кущів із нетерпінням чекають на початок цвітіння картоплі – адже це сигнал того, що незабаром можна буде її викопувати.

До цвітіння картопля набирає масу досить повільно, але щойно воно починається і приходить тепло, приріст бульб відбувається із великою швидкістю. Для її дозрівання має бути така температура: землі – 18 градусів, а повітря – від 21 до 24.



Картоплю потрібно вчасно викопувати / Фото Pexels

Також картоплі потрібна і волога, адже під час посухи її дозрівання може суттєво сповільнитися. Тож для того, щоб визначити, коли ж її можна копати, потрібно врахувати й сорт, і погодні умови.

Ось кілька ознак, за якими можна визначити, що молоду картоплю вже пора копати:

картопля вже відцвіла;

після цвітіння пройшло два тижні;

листя картоплі почало жовтіти, з'явилися жовті прожилки.

Втім, іноді трапляється таке, що картопля молодих сортів взагалі не цвіте, і тоді потрібно орієнтуватися на термін посадки. Якщо погодні умови сприятливі, тоді молоді бульби надранніх сортів можна викопувати вже приблизно через місяць після посадки.

Та зверніть увагу на те, що для довготривалого зберігання молода картопля не підходить, адже вона має надто тонку шкірку. Тож після того, як ви її викопаєте, з'їсти її потрібно найближчим часом.