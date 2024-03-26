На календарі весна, а це означає, що ще трішки і квітковий сад зацвіте. Більшість рослин не є вибагливими, але так чи інакше – за ними потрібно доглядати.

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Не завжди квіти можуть отримати поживні речовини від сонця чи поливу, тому треба застосовувати добриво навесні та влітку, щоб вони добре росли. Добрива важливо вносити, щоб квіти швидше росли, краще цвіли та не були чутливими до шкідників.

Залишки сніданку – добриво для квітів

Експертка зі садівництва Келлі Вілкнісс розповіла про дешевий садовий метод, який допоможе отримати квітучий сад. Все, що вам необхідно – скористатися залишками сніданку.

Якщо ви любите снідати бананом, яйцями та кавою – тоді ці поради для вас! За словами фахівчині, кожен з цих продуктів діє як добриво на квіти. Вони можуть забезпечити рослини поживними речовинами, які необхідні для отримання здорових та красивих бутонів квітів.



Залишки від сніданку допомагають квітам / Фото Pexels

Вам знадобиться шкірка банана, яєчна шкарлупа та кавова гуща. Поріжте шкірку банана на шматочки та змішайте зі шкарлупою та гущею. Додайе їху ґрунт навколо рослин.

Келлі Вілкнісс каже, що бананова шкірка додає у ґрунт калій та фосфор. Це добре сприяє на ріст рослин та й покращує стан ґрунту. Також калій особливо допомагає трояндам, оскільки відповідає за формування нових квіткових бруньок.

Яєчна шкарлупа багата кальцієм, тож теж корисна для рослин. Окрім квітів, можете застосовувати шкарлупу до помідорів, оскільки їм потрібно багато кальцію для росту. А ще, шкарлупа відлякує слимаків, яким важко пробиратися до рослин через гостру подрібнену шкарлупу.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

А от кавова гуща насичена азотом й дубильними кислотами, які добре впливають на рослини. Помелену каву люблять азалії, гортензії, троянди, камелії, гарденії та рододендрони.

Ця секретна суміш, яка знайдеться в будь-кого вдома здатна справді покращити стан рослин навесні.