Чим підживити орхідею: народний метод на основі молока

Орхідея є чи не найулюбленішою рослиною багатьох людей. Квітка не є вибагливою, якщо знати основні правила догляду, втім для того, щоб вона пишно цвіла варто застосовувати деякі підживлення.

У квіткових магазинах знайдеться чимало добрив для орхідеї, втім підживлення можна приготувати самостійно вдома з цілком доступних інгредієнтів.

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Таке добриво можна використовувати навіть для тієї орхідеї, яка починає засихати. У мережі є чимало рецептів добрив для орхідеї, втім цього разу розкажемо вам про підживлення на основі молока.

Яким добривом підживити орхідею

Експерти кажуть, що молоко є дуже корисним для орхідеї, бо в ньому міститься азот, який провокує формування нових бутонів та зростання листя. Молоко також містить багато кальцію, яке зміцнює стебло та кореневу систему, а магній позитивно впливає на фотосинтез.

Для приготування розчину візьміть столову ложку коров’ячого молока та розведіть в 0,5 літрах дощової чи відстояної води. Зверніть увагу на жирність молока, яка має бути 3,2 – 6%.



Молоко є хорошим добривом для орхідеї / Фото Pexels

Поставте квітку у велику миску, а потім полийте розчином. Зачекайте 15 хвилин, щоб стекла зайва рідина, а добриво встигло проникнути в кореневу систему.

Таке підживлення варто проводити раз на місяць, або кожних 2 тижні. Таким чином ви зможете отримати рясне цвітіння. Окрім того, молочним розчином можна протирати листя. Для цього ложку молока змішайте з 2 ложками води, змочіть рідиною ватний диск та протріть листя. Така дія зробить їх блискучими та здоровими.