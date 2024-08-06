Чим підживити орхідею: народний метод на основі молока
Джерело:ТСН
Орхідея є чи не найулюбленішою рослиною багатьох людей. Квітка не є вибагливою, якщо знати основні правила догляду, втім для того, щоб вона пишно цвіла варто застосовувати деякі підживлення.
У квіткових магазинах знайдеться чимало добрив для орхідеї, втім підживлення можна приготувати самостійно вдома з цілком доступних інгредієнтів.
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Таке добриво можна використовувати навіть для тієї орхідеї, яка починає засихати. У мережі є чимало рецептів добрив для орхідеї, втім цього разу розкажемо вам про підживлення на основі молока.
Яким добривом підживити орхідею
Експерти кажуть, що молоко є дуже корисним для орхідеї, бо в ньому міститься азот, який провокує формування нових бутонів та зростання листя. Молоко також містить багато кальцію, яке зміцнює стебло та кореневу систему, а магній позитивно впливає на фотосинтез.
Для приготування розчину візьміть столову ложку коров’ячого молока та розведіть в 0,5 літрах дощової чи відстояної води. Зверніть увагу на жирність молока, яка має бути 3,2 – 6%.
Молоко є хорошим добривом для орхідеї / Фото Pexels
Поставте квітку у велику миску, а потім полийте розчином. Зачекайте 15 хвилин, щоб стекла зайва рідина, а добриво встигло проникнути в кореневу систему.
Таке підживлення варто проводити раз на місяць, або кожних 2 тижні. Таким чином ви зможете отримати рясне цвітіння. Окрім того, молочним розчином можна протирати листя. Для цього ложку молока змішайте з 2 ложками води, змочіть рідиною ватний диск та протріть листя. Така дія зробить їх блискучими та здоровими.