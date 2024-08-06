Чем подкормить орхидею: народный метод на основе молока
Источник:ТСН
Орхидея является едва ли не самым любимым растением многих людей. Цветок не является прихотливым, если знать основные правила ухода, впрочем для того, чтобы она пышно цвела стоит применять некоторые подкормки.
В цветочных магазинах найдется немало удобрений для орхидеи, впрочем подкормки можно приготовить самостоятельно дома из вполне доступных ингредиентов.
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Такое удобрение можно использовать даже для той орхидеи, которая начинает засыхать. В сети есть немало рецептов удобрений для орхидеи, впрочем на этот раз расскажем вам о подкормке на основе молока.
Каким удобрением подкормить орхидею
Эксперты говорят, что молоко очень полезно для орхидеи, потому что в нем содержится азот, который провоцирует формирование новых бутонов и рост листьев. Молоко также содержит много кальция, которое укрепляет стебель и корневую систему, а магний положительно влияет на фотосинтез.
Для приготовления раствора возьмите столовую ложку коровьего молока и разведите в 0,5 литрах дождевой или отстоянной воды. Обратите внимание на жирность молока, которая должна быть 3,2 – 6%.
Молоко является хорошим удобрением для орхидеи / Фото Pexels
Поставьте цветок в большую миску, а затем полейте раствором. Подождите 15 минут, чтобы стекла лишняя жидкость, а удобрение успело проникнуть в корневую систему.
Такую подкормку стоит проводить раз в месяц, или каждые 2 недели. Таким образом вы сможете получить обильное цветение. Кроме того, молочным раствором можно протирать листья. Для этого ложку молока смешайте с 2 ложками воды, смочите жидкостью ватный диск и протрите листья. Такое действие сделает их блестящими и здоровыми.