Если вы ищете более естественную и экологическую альтернативу пестицидам, тогда вам стоит задуматься над дополнением своего сада. Попробуйте посадить несколько растений на грядках, и это достаточно быстро даст результат.

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Бархатцы

Эти растения известны своей способностью противостоять нематодам, особенно корневым. Эти вредители очень часто вредят корням многих овощей и садовых растений – но обычные бархатцы могут спасти вас от этой напасти.

Но это еще не все! Оказывается, бархатцы могут отпугивать белокрылок, а это одни из самых распространенных вредителей помидоров и других овощей.



Бархатцы полезны для сада / Фото Pexels

Космея

Если вас беспокоит тля на огороде, тогда вы можете воспользоваться достаточно нестандартным способом справиться с ней. Космея может привлечь в ваш сад хищных насекомых – например, сетчатокрылых, которые питаются тлей.

Фиалка

Иногда эти растения способны на то, чтобы отпугивать от сада слизней и улиток своим жестким листьями. Кроме того, фиалки также привлекают к участку полезных насекомых, а уже те помогут бороться с различными садовыми вредителями.

Гвоздика

Растение через свой сильный и достаточно резкий аромат может отпугивать тлю. Запах гвоздики также помогает в борьбе со слизнями и улитками.

Цинния

Очень часто это растение используют как ловушку для майских жуков, ведь они могут оттягивать их от других растений, которым они вредят. Кроме того, цинния выглядит достаточно красиво.