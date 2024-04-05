Ефективне добриво за копійки: готуємо підживку зі звичайної трави

Кожен городник знає, що для того, аби отримати гарний врожай, слід вносити добрива. Підживлення потрібне для однієї головної мети – зміцнення здоров'я рослини, що, своєю чергою, означає кращий опір хворобам і шкідникам.

Багато досвідчених садівників вважають унікальним добривом трав'яні настої. Їх цілком можна приготувати власними силами.

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Для чого готувати добриво з трави

Трав'яний настій для рослин приготувати не складніше, ніж розчин мінеральних добрив. Різниця полягає лише в тому, що трави буде потрібно набагато більше, ніж концентрату. Також настій буде готовий до застосування не відразу, а через якийсь час.

Він повинен постояти мінімум кілька днів. Найкраще бочку з настоєм розташувати в одному з куточків саду, адже процеси, що відбуватимуться, супроводжуватиме неприємний запах.

Ефект від трав'яного настою вас приємно вразить. Рослини почнуть розвиватися активніше, виглядатимуть міцними та здоровими, а також пишно квітнутимуть. Окрім того, трав'яний настій ніколи не викличе побічних ефектів у саду.



Приготуйте ефективне добриво з трави / Фото Unsplash

Як приготувати настій з трави

Для готування трав'яного настою потрібно взяти траву, залити її водою, перемішати й залишити на кілька днів для бродіння. На відро вистачає приблизно 300 – 350 грамів трави.

Можна використовувати будь-яку траву. Підійдуть навіть бур'яни – кульбаба, снить тощо. Але краще, безсумнівно, буде настій з ромашки, деревію, календули або іншої лікарської трави.

Варто зауважити, що настій кропиви використовують для поливу рослин під корінь або обприскування. Це прекрасне зелене добриво, яке містить багато азоту й калію, що підвищують стійкість рослин до хвороб.

Обприскування є більш ефективним, ніж кореневе підживлення. Для гарного наваристого настою потрібно на 10 літрів води взяти близько 1 кілограма свіжої (краще до утворення насіння) або 300 – 400 грамів сухої кропиви.

Настій має простояти хоча б 4 – 6 днів. Однак для досягнення максимального ефекту радять лишити його на близько 2 тижні. Тільки настій, який пройшов усі фази бродіння, може принести максимальну користь.