Эффективное удобрение за копейки: готовим подкормку из обычной травы

Каждый огородник знает, что для того, чтобы получить хороший урожай, следует вносить удобрения. Подкормка нужна для одной главной цели – укрепления здоровья растения, что, в свою очередь, означает лучшее сопротивление болезням и вредителям.

Многие опытные садоводы считают уникальным удобрением травяные настои. Их вполне можно приготовить собственными силами.

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Для чего готовить удобрение из травы

Травяной настой для растений приготовить не сложнее, чем раствор минеральных удобрений. Разница заключается лишь в том, что травы потребуется намного больше, чем концентрата. Также настой будет готов к применению не сразу, а через какое-то время.

Он должен постоять минимум несколько дней. Лучше всего бочку с настоем расположить в одном из уголков сада, ведь процессы, что будут происходить, будет сопровождать неприятный запах.

Эффект от травяного настоя вас приятно удивит. Растения начнут развиваться активнее, выглядеть крепкими и здоровыми, а также пышно цвести. Кроме того, травяной настой никогда не вызовет побочных эффектов в саду.



Приготовьте эффективное удобрение из травы / Фото Unsplash

Как приготовить настой из травы

Для приготовления травяного настоя нужно взять траву, залить ее водой, перемешать и оставить на несколько дней для брожения. На ведро хватает примерно 300 – 350 граммов травы.

Можно использовать любую траву. Подойдут даже сорняки – одуванчик, сныть и тому подобное. Но лучше, несомненно, будет настой из ромашки, тысячелистника, календулы или другой лекарственной травы.

Стоит заметить, что настой крапивы используют для полива растений под корень или опрыскивания. Это прекрасное зеленое удобрение, которое содержит много азота и калия, повышающих устойчивость растений к болезням.

Опрыскивание является более эффективным, чем корневая подкормка. Для хорошего наваристого настоя нужно на 10 литров воды взять около 1 килограмма свежей (лучше до образования семян) или 300 – 400 граммов сухой крапивы.

Настой должен простоять хотя бы 4 – 6 дней. Однако для достижения максимального эффекта советуют оставить его на около 2 недели. Только настой, который прошел все фазы брожения, может принести максимальную пользу.