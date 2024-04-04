Ідеальний помічник для потужного росту та врожайності: як зробити добриво зі скошеної трави

Якщо у вас на дачі чи біля будинку є газон, питання утилізації скошеної трави буде регулярним. Однак не поспішайте її викидати – зробіть зелене добриво.

Воно допоможе вашим рослинам гарно рости та родити. До того ж таке добриво буде практично безкоштовним.

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Як зробити зелене добриво зі скошеної трави

Відмінне застосування скошеної трави – органічне добриво для інших рослин. Адже у ній є велика кількість азоту, гумінових сполук, калію і заліза, що допоможе оздоровити культурні рослини, простимулювати їхнє зростання та утворення хлорофілу.

У найпростішому випадку скошену траву можна просто залишити на ділянці. Під час розкладання вона забезпечить газон необхідними поживними речовинами.

Проте для більшої естетичності краще приготувати на основі скошеної трави рідке добриво. Для його приготування потрібні лише вода та деякі інші натуральні інгредієнти – дріжджі, гній, ЕМ-препарати і так далі. Додатки підвищать ефективність підгодівлі.



Приготуйте зі скошеної трави добриво / Фото Unsplash

Скошену траву потрібно подрібнити та залити водою в пластиковій або емальованій мисці, залишивши зверху щонайменше 15 сантиметрів повітряного прошарку. До суміші додатково можна додати будь-які порубані свіжозібрані бур'яни – кропиву, мати-й-мачуху, снить, кульбаби тощо.

Також додають золу і коров'як (гній, пташиний послід). Після цього все ретельно перемішують і залишають "дозрівати" на відкритому повітрі у сонячному місці близько 1 – 2 тижнів, періодично помішуючи. На 5 – 6 кілограмів такого засобу йде 10 столових ложок золи та 4 – 8 літрів коров'яку. Під час дозрівання добриво буде темнішати та пінитися.

Бажано закрити миску кришкою або поліетиленовим пакетом з отворами, адже суміш буде неприємно пахнути. Готовність добрива визначають за зниженням інтенсивності запаху і відсутністю піни на поверхні.

Перед використанням настій проціджують, розводять водою у співвідношенні 1:10 і поливають городні рослини під коріння з розрахунку 1 – 2 літри на рослину. Також таке добриво можна використовувати для позакореневих підгодівель по листю. Протягом сезону можна провести до 2 – 3 таких підгодівель.