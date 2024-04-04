Идеальный помощник для мощного роста и урожайности: как сделать удобрение из скошенной травы

Если у вас на даче или возле дома есть газон, вопрос утилизации скошенной травы будет регулярным. Однако не спешите ее выбрасывать — сделайте зеленое удобрение.

Оно поможет вашим растениям хорошо расти и плодоносить. К тому же такое удобрение будет практически бесплатным.

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Как сделать зеленое удобрение из скошенной травы

Отличное применение скошенной травы – органическое удобрение для других растений. Ведь в ней есть большое количество азота, гуминовых соединений, калия и железа, что поможет оздоровить культурные растения, простимулировать их рост и образование хлорофилла.

В самом простом случае скошенную траву можно просто оставить на участке. Во время разложения она обеспечит газон необходимыми питательными веществами.

Однако для большей эстетичности лучше приготовить на основе скошенной травы жидкое удобрение. Для его приготовления нужны только вода и некоторые другие натуральные ингредиенты – дрожжи, навоз, ЭМ-препараты и так далее. Добавки повысят эффективность подкормки.



Приготовьте из скошенной травы удобрение / Фото Unsplash

Скошенную траву нужно измельчить и залить водой в пластиковой или эмалированной миске, оставив сверху не менее 15 сантиметров воздушной прослойки. К смеси дополнительно можно добавить любые порубленные свежесобранные сорняки – крапиву, мать-и-мачеху, сныть, одуванчики и тому подобное.

Также добавляют золу и коровяк (навоз, птичий помет). После этого все тщательно перемешивают и оставляют "созревать" на открытом воздухе в солнечном месте около 1 – 2 недель, периодически помешивая. На 5 – 6 килограммов такого средства идет 10 столовых ложек золы и 4 – 8 литров коровяка. Во время созревания удобрение будет темнеть и пениться.

Желательно закрыть миску крышкой или полиэтиленовым пакетом с отверстиями, ведь смесь будет неприятно пахнуть. Готовность удобрения определяют по снижению интенсивности запаха и отсутствию пены на поверхности.

Перед использованием настой процеживают, разводят водой в соотношении 1:10 и поливают огородные растения под корни из расчета 1 – 2 литра на растение. Также такое удобрение можно использовать для внекорневых подкормок по листьям. В течение сезона можно провести до 2 – 3 таких подкормок.