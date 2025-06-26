Важливі правила догляду за холодильником в літню пору: це треба знати всім

Влітку холодильник працює інтенсивніше. Постійне відкривання дверцят, зберігання великої кількості овочів, фруктів та інших продуктів, призводять до появи неприємних запахів та розмноження бактерій. Щоб уникнути цього, варто знати кілька правил догляду за холодильником в теплу пору року.

У спеку мікроорганізми в холодильнику швидко розмножуються, пише 24 Канал з посиланням на Kurazh. Деякі бактерії здатні жити та розмножуватися при низьких температурах.

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Регулярне миття допоможе уникнути неприємних ароматів, знизить ризик харчових інфекцій та покращить роботу холодильника.

Догляд за холодильником в літню пору року

Ретельно повністю холодильник в літню пору варто 1 – 2 рази на місяць. Частіше цього робити не треба, бо зайва волога провокує ріст бактерій та цвілі. Якщо помічаєте розливи та плями ще до прибирання, то протріть їх мікрофібровими ганчірками з розведеним оцтом чи содою.

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Не варто для миття холодильника використовувати агресивні та абразивні засоби, бо вони можуть пошкодити поверхню та навіть ущільнювачі холодильника.

Фахівці радять класти страви після приготування в холодильник лише тоді, коли вони досягнуть кімнатної температури. Щоб овочі та фрукти добре зберігалися, їх треба тримати окремо, оскільки яблука, банани чи помідор, виділяють газ етилен, який псує продукти.



Правила догляду за холодильником / Фото Pexels

Відкривайте дверцята за потребою й швидко закривайте, оскільки часте відкриття підвищує температуру в камері. Для того, щоб холодильник не втрачав холоду й не працював у підвищеному режимі, перевіряйте стан гумових ущільнювачів та очищуйте їх м’якими засобами.

Мийте холодильник м’якими миючими засобами без хлору. Розчин з харчовою содою чи розведений оцет – підходять ідеально. Якщо на полицях будуть складні плями, то їх треба замочити на 10-15 хвилин в мильний та содовий розчин.

Після миття обов’язково всі поверхні треба протерти насухо. Гумові ущільнювачі добре чистяться м'якою щіткою чи ватними паличками.

До слова! Миття підлоги в неділю вважається поганою прикметою. Чому не можна мити підлогу в цей день – читайте в матеріалі.

Овочі та фрукти тримайте у закритих контейнерах, щоб запобігати перехресному забруднюванню. Для цього використовуйте різні ящики. Усунути неприємні запахи можна за допомогою абсорбентів – відкритої пачки соди чи активованого вугілля.

Ці кілька правил допоможуть підтримувати холодильник в належному стані впродовж тривалого часу.