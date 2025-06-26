Впоратися із засміченнями можна без фінансових витрат, пише 24 Канал. Цілком достатньо буде скористатися засобами, які вже є в домі.

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Змійка для очищення труб

У кожній оселі повинен бути корисний інструмент – змійка для очищення труб. Якщо у зливі заплуталося волосся, то достатньо лише занурити пристосування всередину, прокрутити навколо осі та повільно витягнути. Змійка забере все волосся, яке накопичилося у зливі, тому вода почне краще стікати.

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Вантуз

Простим та ефективним методом пробити засмічення у ванній, є використання вантуза. У ванній має бути трохи води, щоб вантуз міг створити вакуум. Тоді щільно притисніть його до зливу та різко потягніть вгору й вниз кілька разів. Цей спосіб допоможе зрушити засмічення й відновить нормальне водовідведення.



Злив у ванній очистити легко й просто / Фото Pexels

Сода та оцет

Три четвертих стакана соди потрібно засипати в трубу, а тоді залити такою ж кількістю оцту й закрити отвір пробкою. Через 15 хвилин все потрібно промити гарячою водою. Сода та оцет зроблять реакцію з виділення вуглекислого газу, тому в такому середовищі розчиняться всі мильні відкладення.

Пральний порошок

Прочистити засмічення можна за допомогою прального порошку. Насипте у стік 2 – 3 столові ложки засобу та залишіть на 30 хвилин. За цей час порошок почне взаємодіяти з брудом, після чого його треба лише промити водою.

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Лимонна кислота

Прибрати скупчення волосся у ванній можна за допомогою двох пакетиків лимонної кислоти. Їх треба розчинити в літрі гарячої води й залити в трубу. Кислота роз’їсть засмічення вже за 15 хвилин.