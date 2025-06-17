Зробіть це з лохиною в червні: вона ростиме, як на дріжджах

Чимало людей мріють поласувати смачною лохиною влітку. Та для того, аби насолодитися великим урожаєм, потрібно в червні як слід доглянути за рослинами.

Лохина – це рослина, яка потребує чимало догляду, і особливо у червні, коли зав'язується урожай, повідомляє 24 Канал з посиланням на Klioma.

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Як поливати лохину влітку?

Лохина – це рослина, що дуже любить вологу, і якщо її буде недостатньо, тоді ягоди виростуть недостатньо великими, і якість їхня також погіршиться. Тож потрібно дуже уважно стежити за тим, наскільки вологий ґрунт – і особливо це важливо, коли настає спека.

Одній рослині потрібно приблизно 10 літрів води на кущ. Поливайте не рідше, ніж двічі на тиждень, і якщо дуже жарко, то можна поливати навіть частіше. Втім, ретельно варто стежити і за тим, аби не зволожити ґрунт надмірно – адже це також може призвести до проблем.



Полив для лохини дуже важливий / Фото Pexels

Як розпушувати ґрунт та видаляти бур'яни?

Видалення бур'янів – це дуже важливе завдання у червні, адже під кущами їх не має бути. Особливо важливо стежити за молодими кущами, адже бур'яни можуть відібрати в них сили та поживні речовини. Існує також ймовірність, що через бур'яни почнуть поширюватися та розвиватися грибкові й бактеріальні захворювання.

Але ще одне важливе завдання, про яке чимало городників забувають – це розпушування ґрунту. Робіть це під час прополювання та після поливу, адже від води земля ущільнюється, і повітря погано проходить до коренів.

Мульчування

Мульчувати лохину також потрібно, і зробити це варто вже у червні – це допоможе зменшити кількість бур'янів. Окрім того, це допоможе довше утримувати вологу у землі, і ґрунт залишатиметься пухким. Якщо правильно замульчувати лохину, тоді земля біля куща стане більш кислою, і рослина отримає від цього неабияку користь.

Закислення ґрунту

Лохина добре ростиме тільки у кислому ґрунті, і закислення – це те, що допоможе вам зібрати дуже гарний урожай. Потрібно, аби pH був приблизно 3,5 – 4,5. Використовують для цього лимонну кислоту – на відро води додайте 3 чайні ложки засобу.

Також часто для закислення використовується оцет – для цього додайте 100 мілілітрів оцту на 10 літрів води.

Захист від птахів

На жаль, полюбляють поласувати ягодами не тільки люди, але й птахи – і тому незайвим буде подбати про захист соковитих плодів лохини від пернатих. Для цього найчастіше використовують сітки.

А про те, якими способами можна відігнати птахів від саду, ми вже розповідали раніше.