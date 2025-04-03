Як доглядати за малиною навесні: кущі будуть родити десятки років

Малина потребує регулярного догляду після весняного пробудження й навіть під час плодоношення, щоб згодом потішити нас урожаєм малини. Щоб чагарник забезпечував хороший розвиток та ріст ягід, слід знати кілька правил, які допоможуть підтримувати кущі в необхідному стані.

Часом навіть запущені чагарники дають урожай, але до такого стану малину допускати не варто, оскільки з кожним сезоном кількість та розмір ягід буде лише зменшуватися, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Поливання кущів малини

Після того, як малина прокинулася й почала рости, її потрібно регулярно підливати. Коріння ягідного чагарника перебуває у верхньому шарі ґрунту, тому посушливий період малина переносить важко. Багато води малина потребує під час квітнення, а також в період росту й дозрівання ягід.

До слова! У нашому матеріалі ми розповіли про 5 найкращих сортів малини, які обожнюють всі дачники.

Мульчування ґрунту між кущами малини

Весняне мульчування прискорить ріст ягід, оскільки зникне підвищена вологість біля основи куща малини й структура ґрунту не порушиться. Мульчувати кущі треба після внесення мінеральних добрив. Для мульчі підійде торф, лушпиння соняшника, тирса чи дрібні гілочки. Мульчування покращує доступ кисню до коріння рослин та сприяє розвитку в ґрунті корисної мікрофлори.



Поради для кращого росту малини / Фото Pexels

Обрізка кущів

На початку квітня потрібно зробити санітарну обрізку малини. Потрібно видалити всі пошкоджені, сухі та підмерзлі пагони. Це буде стимулювати пробудження бруньок, з яких потім утвориться 3 – 6 плодоносних пагонів.

Щоб ягоди дозрівали неодночасно, а поступово впродовж всього літа, то треба обрізати різні кущі малини на різну висоту. Одну частину вкоротіть на 10 сантиметрів, іншу – на половину висоту, а третю обріжте так, щоб залишилися пагони довжиною 20 сантиметрів.

Слідкування за станом малини

Під час квітнення малини й формування зав’язей, потрібно регулярно оглядати рослину й видаляти всі уражені хворобами чи шкідниками пагони. Якщо до куща вчепиться якась хвороба чи шкідник, то ягоди слід обробити спеціальними розчинами.