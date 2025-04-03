Как ухаживать за малиной весной: кусты будут плодоносить десятки лет

Малина нуждается в регулярном уходе после весеннего пробуждения и даже во время плодоношения, чтобы впоследствии порадовать нас урожаем малины. Чтобы кустарник обеспечивал хорошее развитие и рост ягод, следует знать несколько правил, которые помогут поддерживать кусты в необходимом состоянии.

Иногда даже запущенные кустарники дают урожай, но до такого состояния малину допускать не стоит, поскольку с каждым сезоном количество и размер ягод будет только уменьшаться, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Поливка кустов малины

После того, как малина проснулась и начала расти, ее нужно регулярно подливать. Корни ягодного кустарника находятся в верхнем слое почвы, поэтому засушливый период малина переносит тяжело. Много воды малина нуждается во время цветения, а также в период роста и созревания ягод.

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Мульчирование почвы между кустами малины

Весеннее мульчирование ускорит рост ягод, поскольку исчезнет повышенная влажность у основания куста малины и структура почвы не нарушится. Мульчировать кусты надо после внесения минеральных удобрений. Для мульчи подойдет торф, шелуха подсолнечника, опилки или мелкие веточки. Мульчирование улучшает доступ кислорода к корням растений и способствует развитию в почве полезной микрофлоры.



Советы для лучшего роста малины / Фото Pexels

Обрезка кустов

В начале апреля нужно сделать санитарную обрезку малины. Нужно удалить все поврежденные, сухие и подмерзшие побеги. Это будет стимулировать пробуждение почек, из которых затем образуется 3 – 6 плодоносящих побегов.

Чтобы ягоды созревали не одновременно, а постепенно в течение всего лета, то надо обрезать разные кусты малины на разную высоту. Одну часть укоротите на 10 сантиметров, другую – на половину высоту, а третью обрежьте так, чтобы остались побеги длиной 20 сантиметров.

Слежение за состоянием малины

Во время цветения малины и формирования завязей, нужно регулярно осматривать растение и удалять все пораженные болезнями или вредителями побеги. Если к кусту вцепится какая-то болезнь или вредитель, то ягоды следует обработать специальными растворами.