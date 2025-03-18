Эта малина дает отличный урожай, щедро плодоносит и даже способна долго храниться после сбора, пишет 24 Канал. Специалисты отмечают, что малину лучше всего сажать весной, поскольку таким образом кусты имеют лучшую возможность укорениться и хорошо прижиться на участке в течение теплого времени.

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Сажать малину стоит с середины апреля до середины мая. Если температура воздуха будет длительное время сохраняться теплой, тогда можно смело начинать посадку. И для того, чтобы определиться, какие кусты посадить, предлагаем узнать лучшие сорта малины.

Сорт Атлант

Кусты родят крупные сладкие ягоды. Малина хорошо переносит транспортировку, поэтому подойдет не только для длительного хранения, но и для перевозки в коммерческих целях. Сорт отличается долгим сроком плодоношения, поэтому урожай можно будет удерживать длительное время.

Сорт Зюгана

Этот сорт малины любят украинские садоводы и могут отметить ее замечательные характеристики. Ягоды имеют высокую урожайность, поэтому будут радовать семью в течение всего теплого периода.



Эти сорта малины дадут огромный урожай / Фото Pexels

Сорт Брусиловский стандарт

Дачники любят этот сорт благодаря высокой урожайности и долгому плодоношению. Малина имеет достаточно красивый внешний вид и замечательный вкус. Кусты этой ягоды известны тем, что могут адаптироваться к различным почвенным условиям.

Обратите внимание! Малину нельзя сажать на тенистых участках, в низинах, на влажных участках, на кислых и тяжелых почвах, или возле крупных растений. Больше узнавайте в нашем материале.

Сорт Гигант

Это общее название имеет группа сортов, к которой относится красная, оранжевая и желтая малина. Ягоды на такой малине будут весить до 12 граммов, а кусты хорошо плодоносить. С одного куста можно собрать до 8 килограммов ягод.

Сорт Богатырь

Эта малина имеет большие ярко-красные ягоды и замечательный вкус. Она устойчива к болезням и вредителям и может расти в различных климатических условиях.