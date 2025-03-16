Высаживать виноград можно уже ранней весной, пишет 24 Канал со ссылкой на Megasad. Для посадки открытой корневой системы прекрасно подходит последняя декада марта. Важно лишь дождаться устойчивой температуры воздуха в пределах +10-15°C и почвы +8-10°C. Закрытую корневую систему саженцев советуют высаживать только во второй половине мая.

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Добавим, что по лунному календарю, высаживать виноград стоит с 22 по 25 марта и 30 и 31 марта. Именно в эти дни кусты винограда хорошо примутся и порадуют урожаем.

Как сажать виноград весной

Виноградник рекомендуется закладывать в южной или юго-западной части участка, подальше от северных ветров и на расстоянии от больших деревьев до 4 – 6 метров. Нельзя сажать виноград в низких и мокрых местах с засоленной почвой. Виноград любит расти на плодородной и рыхлой почве.

Подготовка саженца

Саженцам с открытой корневой системой нужно слегка подрезать верхушку светло-зеленого побега в месте среза. На саженце должно быть 4 – 5 сильных почек, все остальные надо удалить. Корни надо подрезать на 2 сантиметра и оставить длину 20 сантиметров.

Перед посадкой корни нужно замочить в воду на сутки, а после вымачивания положить в раствор со стимулятором роста на 10 минут. Для саженцев с закрытой корневой системой не нужно проводить никаких манипуляций.



Виноград можно сажать в конце марта / Фото Pexels

Подготовка посадочной ямы

Посадочная яма должна иметь 60 сантиметров ширины и 70 сантиметров глубины. Расстояние между рядами нескольких саженцев должно составлять 3 метра. На дно ямы нужно уложить дренаж.

Питательную смесь готовят из верхнего слоя земли из ямы в перемешку с органикой и укладывают на дно ямы слоем 30 сантиметров и заливают 2 ведрами воды, накрывая слоем садового плодородного грунта.

Высадка саженца с открытой корневой системой

На дно ямы насыпьте холмик земли. Далее аккуратно расправьте корни по дну так, чтобы они были строго направлены вниз, а далее засыпьте яму до краев плодородным грунтом. После этого поставьте подпорку и полейте водой.

После впитывания влаги земля может дать усадку. В таком случае плодородный грунт придется досыпать. После посадки ее надо замульчировать сеном, торфом, перегноем, скошенной сухой травой или перепревшими опилками. Первый месяц саженцу противопоказаны прямые солнечные лучи, поэтому нужно кусты притенять.