Правильная посадка картофеля весной влияет не только на количество, но и на качество урожая, что вы получите впоследствии. И глубина посадки картофеля должна быть достаточно равномерной, чтобы она хорошо уродила, сообщает 24 Канал.

Интересно В эти дни обрезать плодовые деревья нельзя: останетесь без урожая

На какую глубину сажать картофель?

Ответ на этот вопрос назубок должен знать каждый огородник, планирующий весной высаживать этот корнеплод. И для того, чтобы ответить, нужно знать, какой тип почвы на вашем участке, ведь он очень важен.

В частности, для дерново-подзолистых супесчаных почв при гребневом методе посадки лучшей будет глубина 8 – 10 сантиметров от вершины гребня до клубня. А вот для черноземов лесостепной зоны лучше сажать на глубину 6 – 8 сантиметров. При этом, конечно же, нужно учесть и изменения погодных условий.

Но есть и еще один очень важный фактор – размер клубней, которые вы отобрали для посадки. Учитывайте, что большие нужно сажать глубже, чем мелкие. Для маленьких клубней, что весят до 50 граммов, оптимальной глубиной будет 6 – 9 сантиметров, а вот для средних – 8 – 12 сантиметров.



Картофель нужно высаживать правильно / Фото Pexels

Какие есть способы посадки картофеля?

Здесь также стоит быть внимательными, ведь это может повлиять на глубину посадки картофеля. Если вы используете метод высадки в контейнерах, под лопату или агроволокно, клубень нужно закапывать на 8 – 10 сантиметров, оставляя расстояние между ними не менее 30 сантиметров.

А вот если вы сажаете мотоблоком или под плуг, тогда глубина должна быть 10 – 12 сантиметров, а интервал между клубнями также должен быть 30 сантиметров.

Кстати, ранее мы рассказывали, что нужно положить в лунку к картофелю во время посадки, чтобы получить двойной урожай.

Когда сажать картофель?

Можно начинать высадку корнеплода уже тогда, когда температура почвы достигнет 7 градусов тепла. Впрочем, почва не должна быть сильно влажной, чтобы она не слипалась: так вам будет сложно ее обрабатывать. Поэтому подождите, пока он станет подсохшим, но не пересушенным.