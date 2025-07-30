Кімнатні рослини допомагають створити вдома затишок та додати трохи зелені – але чимало людей не тримають їх, адже побоюються, що не зможуть забезпечити їм належний догляд.

Якщо ви боїтеся, що ваші кімнатні рослини загинуть за кілька років, або ж що вони вимагатимуть від вас чимало зусиль, тоді вам потрібно подумати над вибором зелених улюбленців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Адже є чимало рослин, які живуть довго та максимально невибагливі у догляді.

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Різдвяний кактус

Попри те, що назва натякає на конкретне свято та сезон, насправді рослина вічнозелена та тішитиме вас у будь-яку пору року. Окрім того, деякі різдвяні кактуси доживають до ста років, і можуть рости навіть довше. А за належного догляду рослина цвістиме навіть частіше, ніж раз на рік.

Сагова пальма

Ця рослина існувала ще в часи динозаврів – і може стати частинкою історії й у вашому домі. Вона надзвичайно стійка та живе аж 200 років – тож купити її та тримати вдома – це справжня інвестиція. Все, що потрібно для пальми, аби вона росла та процвітала – це місце з яскравим непрямим освітленням та помірний полив.

Та з деякими рослинами все ж варто бути обережними. Раніше ми розповідали, які квіти притягують безшлюбність – згідно з прикметами, їх краще винести з дому.

Аспідистра

Аспідистри живуть близько 50 років, але деякі особини можуть прожити чи не вдвічі довше. Вони надзвичайно витривалі та невибагливі до догляду. Просто поставте їх під непряме, тьмяне світло, і цього аспідистрі буде достатньо не тільки для того, аби вижити, але й для того, аби тішити вас зеленим красивим листям.

Товстянка овальна



Товстянка може жити дуже довго / Фото Pexels

Товстянка в багатьох культурах – це символ багатства та процвітання, і, певно, довголіття також варто додати до списку, адже термін життя товстянки – 50 – 100 років. Вона добре ростиме за яскравого непрямого світла і частого поливу влітку. Взимку можна скоротити полив та проводити його всього раз на місяць.