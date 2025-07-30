Ці 4 кімнатні рослини переживуть вас: вони надзвичайно невибагливі у догляді
- Різдвяний кактус, сагова пальма, аспідистра і товстянка овальна - це кімнатні рослини, які відзначаються довговічністю та невибагливістю у догляді.
- Рослини потребують мінімального догляду: яскравого непрямого освітлення, помірного поливу, що робить їх ідеальними для тих, хто не хоче витрачати багато зусиль на догляд за зеленими улюбленцями.
Кімнатні рослини допомагають створити вдома затишок та додати трохи зелені – але чимало людей не тримають їх, адже побоюються, що не зможуть забезпечити їм належний догляд.
Якщо ви боїтеся, що ваші кімнатні рослини загинуть за кілька років, або ж що вони вимагатимуть від вас чимало зусиль, тоді вам потрібно подумати над вибором зелених улюбленців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Адже є чимало рослин, які живуть довго та максимально невибагливі у догляді.
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Різдвяний кактус
Попри те, що назва натякає на конкретне свято та сезон, насправді рослина вічнозелена та тішитиме вас у будь-яку пору року. Окрім того, деякі різдвяні кактуси доживають до ста років, і можуть рости навіть довше. А за належного догляду рослина цвістиме навіть частіше, ніж раз на рік.
Сагова пальма
Ця рослина існувала ще в часи динозаврів – і може стати частинкою історії й у вашому домі. Вона надзвичайно стійка та живе аж 200 років – тож купити її та тримати вдома – це справжня інвестиція. Все, що потрібно для пальми, аби вона росла та процвітала – це місце з яскравим непрямим освітленням та помірний полив.
Та з деякими рослинами все ж варто бути обережними. Раніше ми розповідали, які квіти притягують безшлюбність – згідно з прикметами, їх краще винести з дому.
Аспідистра
Аспідистри живуть близько 50 років, але деякі особини можуть прожити чи не вдвічі довше. Вони надзвичайно витривалі та невибагливі до догляду. Просто поставте їх під непряме, тьмяне світло, і цього аспідистрі буде достатньо не тільки для того, аби вижити, але й для того, аби тішити вас зеленим красивим листям.
Товстянка овальна
Товстянка може жити дуже довго / Фото Pexels
Товстянка в багатьох культурах – це символ багатства та процвітання, і, певно, довголіття також варто додати до списку, адже термін життя товстянки – 50 – 100 років. Вона добре ростиме за яскравого непрямого світла і частого поливу влітку. Взимку можна скоротити полив та проводити його всього раз на місяць.