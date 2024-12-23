Які дрова дають найбільше тепла: названо 3 види деревини

У багатьох будинках встановлені каміни чи печі, які обігрівають кімнати. Для того, щоб вони були ефективними, треба знати про дрова, які дають найбільше тепла. Не всі породи деревини мають однакові властивості, тож розповідаємо про кілька варіантів деревини, які є найкращими.

Опалювання печі на дровах є чудовою альтернативою центральному чи електричному опаленню, пише 24 Канал з посиланням на OLX. Однозначної відповіді, які саме дрова є найкращими – немає, оскільки одні добре підходять для розпалювання в пічці, інші – для каміна, та й кожна деревина має свої плюси та мінуси.

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Для опалення житла найефективнішими є листяні дерева, тому радимо звернути увагу на їхні найпопулярніші різновиди.

Дуб

Ця деревина чудово підходить для опалення приміщення. Дуб має чудову тепловіддачу та приємний аромат під час горіння. Вважається, що дрова з дуба є найкращими серед всіх листяних. Горіти деревина може тривалий час, а тепло допомагає підтримувати вугілля. Мають дрова єдиний мінус – сировина є доволі дорогою.



3 види дров, які найбільше віддають тепла / Фото Pexels

Береза

Дрова з берези досить швидко займаються й довго горять. Це відбувається завдяки тому, що березова деревина містить дьоготь. Часто дрова використовують для опалення житла та лазень. Має ця сировина певний мінус – це обмежений термін зберігання. Через 2 роки дрова можуть втратити свою якість.

Вільха

Власники будинків люблять вільху за те, що вона не потребує додаткового просушування та може зберігатися тривалий час. Серед переваг є мінімальні обсяги диму та високі показники тепла.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Саме ці 3 листяні дерева найкраще підходять для опалення житла, втім можна звернути увагу на ще кілька варіантів. До прикладу, липа популярна тим, що може швидко нагрітися, а кімната вдома за короткий час наповниться теплом. Липу найчастіше використовують для грубки.

Ефективність опалення загалом залежить від заготівлі якісної деревини та низького показника вологості, інакше велика частина води буде втрачатися через випаровування води. Не менш важливим є правило зберігання дров. Якщо дотримуватися основних порад, то можна перезимувати в теплі та затишку.