За народними прикметами, підмітати ввечері не можна, оскільки таким чином можна залучити до хати бідність, пише 24 Канал. Нічне прибирання може вивести з дому позитивну енергетику, тому краще почекати до ранку.

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Нічне прибирання має дуже легке пояснення в езотериці. Темрява – не найкращий час для будь-яких починань – від прибирання до винесення сміття з хати. Як тільки сонячний диск зникає за горизонтом, темна пора несе в собі небезпеку, тому краще остерігатися замітання у пізню ніч.

Кажуть, що з віником ввечері можна прогнати з дому щастя, здоров’я, любов та матеріальне благополуччя. З давніх пір енергія сонця асоціювалася з позитивом та новим початком, а нічна пора – з негативними явищами. Також ввечері після замітання підлоги її не можна мити, оскільки можна вимити з дому позитивну енергетику.



Не рекомендовано замітати ввечері / Фото Pexels

З практичної точки зору, нічне прибирання може заважати сусідам, особливо у випадку, якщо замість віника ви захочете скористатися пилососом, тому цілком логічно перенести прибирання на ранок чи будь-яку іншу частину світлого дня.

Віра у те, що не можна замітати після заходу сонця, походить із народних традицій і забобонів багатьох культур, тому не варто ці прикмети сприймати надто близько. Та для того, щоб вберегти себе від ймовірних поганих моментів, замітання справді варто відкласти після заходу сонця.