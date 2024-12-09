Якщо ви плануєте робити генеральне прибирання перед зимовими святами, варто придивитися також до кількох речей, яким вже не місце у вашій оселі, повідомляє 24 Канал. Вони можуть притягувати до вашої оселі негаразди та лихо.

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Старі деталі від меблів

Певно, практично у кожному домі на балконі чи в комірчині можна виявити кілька запасних чи вже й просто непотрібних деталей до меблів, які вже напевне ніколи не знадобляться. Зберігати такі речі не потрібно – прикмети вказують, що вони заважають залучати нові можливості у життя та відсторонитися від торішніх проблем.

Зламана техніка

Народні вірування вказують, що зламану побутову техніку зберігати в домі не можна, адже вона зберігає погану енергетику, що може накликати біду. Якщо ви не можете відремонтувати ці речі, краще без жалю їх викинути.

Одяг, що ви довго не носили

Якщо одяг не використовується, тоді він може порушити гармонійну атмосферу вашого особистого простору, а через це в родині виникатимуть конфлікти та суперечки. Для того, щоб наступного року у вашій шафі з'явилися нові речі, вже зараз варто позбутися від старих, які ви насправді не одягаєте.



Не варто зберігати старий одяг / Фото Pexels

Сухі квіти

Букети з засушених квітів можуть бути цікавою частиною інтер'єру та окрасою дому, ось тільки предки вірили, що вони несуть за собою "мертву" енергетику, і краще відмовитися від такого декору – особливо на зимові свята.

Надбитий посуд

Якщо у вашій шафі для посуду зберігаються тарілки та чашки з тріщинами, вам потрібно позбутися їх якомога швидше. Вважається, що надбитий посуд притягує невдачу, і через нього начебто "витікає" щастя з дому.