Іноді трапляється так, що заміокулькас наче застигає у рості – і не в'яне, і не викидає нові листочки, повідомляє 24 Канал. Та якщо ви хочете насолодитися його пишним листям, рослину можна змусити швидше викидати листя, і все завдяки одному простому підживленню та правильному доглядові.

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Як часто потрібно поливати заміокулькас?

Перед тим, як підживлювати рослину, вам потрібно спершу переконатися, що ви правильно її поливаєте. У посушливому кліматі рослина запасає вологу у нижній, потовщеній частині листя та бульбоподібних кореневищ.

Тож і в домашніх умовах часто поливати заміокулькас не варто. На відміну від більшості інших кімнатних рослин, для заміокулькаса можна навіть скласти приблизний режим поливів. Коли він активно зростає – робіть це раз на два тижні, а ось восени та взимку полив можна скоротити до разу на місяць.



Заміокулькас не можна часто поливати / Фото Pexels

Зважайте на те, що пересушування ґрунту завдасть шкоди квітці, тільки якщо буде продовжуватися надто довго, а ось найменший натяк на зайву вологу може миттєво її погубити. Особливо небезпечне перезволоження у період спокою чи низької температури.

Чим підживити заміокулькас?

Для того, аби стимулювати ріст рослини, ви можете використати розчин з 2 мілілітрів 10% аміаку та літр води. До цього розчину також потрібно додати 1 грам монокалію фосфату та 4 краплі препарату "Циркон".

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Це добриво є комплексним та вносити його потрібно тільки раз на місяць. Заміокулькас відразу ж активізується та почне випускати нове листя та пагони.

Також не забувайте, що під час пересадки рослини можна використовувати лляну макуху – вона містить чимало корисних елементів, що не тільки позитивно впливають на рослину, але й можуть прискорити її ріст.