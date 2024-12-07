Иногда случается так, что замиокулькас как будто застывает в росте – и не вянет, и не выбрасывает новые листочки, сообщает 24 Канал. Но если вы хотите насладиться его пышными листьями, растение можно заставить быстрее выбрасывать листья, и все благодаря одному простому подпитке и правильном уходе.

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Как часто нужно поливать замиокулькас?

Перед тем, как подпитывать растение, вам нужно сначала убедиться, что вы правильно его поливаете. В засушливом климате растение запасает влагу в нижней, утолщенной части листьев и клубневидных корневищ.

Поэтому и в домашних условиях часто поливать замиокулькас не стоит. В отличие от большинства других комнатных растений, для замиокулькаса можно даже составить примерный режим поливов. Когда он активно растет – делайте это раз в две недели, а вот осенью и зимой полив можно сократить до раза в месяц.



Замиокулькас нельзя часто поливать / Фото Pexels

Учитывайте то, что пересушивание почвы нанесет вред цветку, только если будет продолжаться слишком долго, а вот малейший намек на излишнюю влагу может мгновенно его погубить. Особенно опасно переувлажнение в период покоя или низкой температуры.

Чем подкормить замиокулькас?

Для того, чтобы стимулировать рост растения, вы можете использовать раствор из 2 миллилитров 10% аммиака и литр воды. К этому раствору также нужно добавить 1 грамм монокалия фосфата и 4 капли препарата "Циркон".

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Это удобрение является комплексным и вносить его нужно только раз в месяц. Замиокулькас сразу же активизируется и начнет выпускать новые листья и побеги.

Также не забывайте, что во время пересадки растения можно использовать льняной жмых – он содержит немало полезных элементов, что не только положительно влияют на растение, но и могут ускорить его рост.