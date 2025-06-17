На вулиці чи в лісі, ми використовуємо спеціальні засоби, які наносимо на тіло, пише 24 Канал. Їхній різкий запах відлякує комарів, тож ми можемо вберегти себе від укусів. Для того, щоб вивести шкідників з дому, варто теж скористатися запахами, які комарі важко переносять й дуже не люблять.

Читайте також Жодного павука не буде в оселі: допоможе овоч, якого вони бояться

Як позбутися комарів вдома

Вивести комарів з оселі можна за допомогою ванілі. Краплі ванільного екстракту потрібно втерти в підвіконня. Це створить ароматичний бар’єр, який утримає від комарів на 2 – 3 години.

До речі, знайти засоби проти комарів за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Також чудово відлякують шкідників свічки із запахом лаванди чи евкаліпта. Цей аромат для комарів є дуже неприємним, тож їм важко буде знаходитися в приміщенні.



Комарів відлякують певні запахи / Фото Pexels

Можна обприскати кімнати ефірною олією м’яти, розмарину, базиліка або меліси. Їхні виразні аромати комарі не переносять. Окрім того, біля вікон можна покласти горщики з цими рослинами.

Не подобаються комарам запахи лимона чи лайму, тому можна сік перелити в пульверизатор та обробити місця з їхнім скупченням. Обприскувати віконні рами можна відваром з часнику. Запах точно відлякає надокучливих шкідників.

До слова! Позбутися від надокучливих мух вдома дуже просто. Потрібно лише скористатися кількома лайфхаками.

Витіснить шкідників з приміщення нашатирний спирт, який потрібно втерти в підвіконня. Також розпилити в кімнаті можна розчин на основі харчової соди, оливкової олії та води. Ефективною є також настоянка валеріани.